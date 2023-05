Serviço de acolhimento de pessoas em situação de rua é reforçado em Curitiba

Com a chegada da segunda onda de frio em 2023, a Prefeitura de Curitiba vai reforçar os serviços de abordagem social e de acolhimento de pessoas em situação de rua, nas noites de domingo (14) e de segunda-feira (15). A previsão, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), é que a temperatura mínima seja de 8ºC.

A ação acontece às vésperas do início da Operação Inverno, que será lançada pelo prefeito Rafael Greca na próxima terça-feira (16), às 16h, no Salão Brasil do Palácio 29 de Março. A operação vai até 15 de setembro.

Com o reforço dos serviços a Prefeitura intensifica o trabalho de atendimento à população em situação de rua que já é feito pela Fundação de Ação Social (FAS) 24 horas por dia.

Durante as duas noites, das 18h a 1h, a FAS contará com mais nove equipes nas dez regionais para oferta de acolhimento, além de vagas emergenciais. Atualmente a FAS possui 1.491 vagas para atendimento às pessoas que procurarem o serviço ou forem encontradas desprotegidas nas ruas.

Nos acolhimentos, as pessoas em situação de rua podem dormir protegidas, além de receber alimentação e ter acesso a local para higiene.

Risco de hipotermia

“Nosso objetivo é oferecer serviços e fazer com que as pessoas aceitem acolhimento antes das madrugadas, quando as temperaturas são mais baixas e o risco de hipotermia é maior”, explica a presidente da FAS, Maria Alice Erthal.

As equipes de abordagem social farão busca ativa de pessoas nas ruas e também atenderão às solicitações que chegarem à Central 156.

Durante o dia, nas regionais, a abordagem a pessoas em situação de rua é feita pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e nos demais horários da noite pela Central de Encaminhamento Social (CES), que funciona 24 horas todos os dias.

Pessoas em situação de rua com problemas de saúde terão atendimento especial. Além de serem monitoradas constantemente pelas equipes, que já conhecem cada caso, elas poderão serem encaminhadas para unidades de saúde do município.

Animais de estimação

Como acontece desde 2019, os animais de estimação também serão transportados com seus tutores. Para isso, a FAS mantém em suas kombis caixas para transportar animais de até médio porte. Para esses casos, o acolhimento será feito em unidades que possuem canis.

Central 156

A Prefeitura pede a ajuda da população para proteger as pessoas em situação de rua. A orientação é para que entrem em contato com a Central 156, por telefone, site ou pelo aplicativo Curitiba 156, sempre que avistarem alguém nessa condição.

