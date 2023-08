Serasa na Estrada chega a Curitiba com promessa de 70% descontos em dívidas

Na próxima terça-feira (22), o caminhão rosa do projeto Serasa na Estrada, vai estacionar em Curitiba. O atendimento do mutirão itinerante de renegociação de dívidas será realizado de terça até sábado (22), na Praça Rui Barbosa, no Centro de Curitiba. Os atendimentos ocorrem das 9h às 18h de terça a sexta-feira, e das 9h às 13h no sábado.

Antes de parar na capital, o caminhão esteve em Porto Alegre e Florianópolis, depois segue para outras cidades do país.

A zeladora de serviços gerais Rosângela da Silva Floriano conseguiu renegociar sua dívida com o banco, de R$ 347, com desconto de 70%. Ela foi uma das consumidoras que aproveitou a oportunidade proporcionada pelo Serasa na Estrada.

Rosângela aproveitou a iniciativa da Serasa para se informar em relação à educação financeira e buscar orientações para evitar a inadimplência novamente, situação que atinge mais de 71,41 milhões de brasileiros, segundo dados do Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas da Serasa. “Não é fácil limpar o nome com os juros altos dos dias de hoje”, comenta a consumidora. “Tem que saber se organizar com o salário e aproveitar oportunidades como essa para pagar as dívidas”.

É para beneficiar famílias como a de Rosângela que o projeto Serasa na Estrada está prestando atendimento presencial a milhares de pessoas em busca dos serviços oferecidos pela empresa: além da negociação de dívidas, o caminhão proporciona a consulta de pontuação de Score, solicitação de crédito, proteção de dados pessoais e informações sobre a Carteira Digital Serasa, que organiza todas as finanças pessoais em um só lugar.

A caravana vai passar por 22 cidades de Sul a Norte do país, em uma viagem com seis meses de duração. Com encerramento em Manaus (AM), prevista para fevereiro de 2024, o trajeto contará com 10,5 mil quilômetros rodados.

Descontos podem chegar a 70%. Foto: Divulgação

Inadimplência no Paraná

No Brasil, os índices de inadimplência quebraram o recorde da série histórica da Serasa em maio deste ano ao atingir 71,9 milhões de pessoas. Entretanto, os números tiveram queda nos últimos dois meses chegando a 71,41 milhões em julho. Ainda de acordo com o Mapa da Inadimplência, cerca de 44% da população adulta do país tem alguma dívida em atraso.

Dentro deste cenário, mais de 3,7 milhões de paranaenses estão inadimplentes e somam dívidas que chegam a R$ 21,1 bilhões, segundo dados de julho. Em média, cada devedor do Paraná tem cerca de R$ 5,6 mil em débitos, e o Estado registrou 41,55% da sua população inadimplente – valor abaixo da média nacional (43,72%).

A maior parte das dívidas do Estado está concentrada em três setores: Bancos/cartões (25,23%), Utilities (19,16%) e Serviços (14,32%). Entre as faixas etárias, os maiores devedores no Estado têm entre 26 e 40 anos (36,3%), seguidos da população entre 41 e 60 anos (34,5%) e pessoas com mais de 60 anos (16,3%). Já os mais novos, até 25 anos correspondem a 12,9%.

Atendimento personalizado

Com roupagem nova e digitalizada, o Serasa na Estrada traz novidades nos serviços oferecidos à população e atendimento. Desta vez, além de seis atendentes presenciais e uma equipe focada nos atendimentos, o caminhão está equipado com um estúdio completo para entrevistas, transmissão de lives, rodadas de conversas, palestras de educação financeira, programas de podcast e gravações de conteúdo.

O “Serasa móvel” está especialmente adaptado para prestar atendimento presencial a milhares de pessoas em busca de serviços que vão além da negociação de dívidas, como consulta de pontuação de score, solicitação de crédito, proteção de dados pessoais e informações sobre a carteira digital Serasa, que organiza todas as finanças pessoais em um só lugar.

“O objetivo é levar os serviços e orientações sobre como lidar com o dinheiro, especialmente, para quem tem acesso digital limitado ou pouca afinidade e confiança na internet”, afirma Clara Aguiar, especialista da Serasa que acompanha a caravana para estimular a mensagem da educação financeira.

Serviços gratuitos disponíveis no veículo:

Consulta de pontuação de crédito

Negociação de dívidas

Solicitação de empréstimos e cartões de crédito

Unificação de pagamentos e contratação de serviços na carteira digital

Para mais informações: www.serasa.com.br.

