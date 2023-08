Você com certeza já ouviu falar por aí que são necessários 21 dias para que algo se torne um hábito em sua vida. Essa é uma teoria muito difundida e existem alguns estudos que mostram bons resultados sobre a prática. Tudo depende do nosso esforço, pois só com a repetição da atitude ou hábito desejado é que nosso cérebro passa a entender essa mudança na nossa rotina em nossas vidas.

Mesmo assim, criar um novo hábito (ou deixar para trás um hábito ruim) pode exigir um pouco mais de nós e são necessárias algumas técnicas para conseguir atingir o seu objetivo. Confira abaixo três dicas essenciais para criar novos hábitos e mudar sua rotina:

Defina metas claras e alcançáveis

Estabeleça metas específicas, mensuráveis e realistas para o novo hábito que deseja desenvolver. Isso ajudará a manter o foco e a motivação durante o processo de construção do hábito.

Comece pequeno

Comece com pequenas ações que sejam fáceis de realizar. Construir um novo hábito requer consistência, e começar com algo muito grande ou difícil pode ser desencorajador. Comece com passos pequenos e vá aumentando gradualmente a dificuldade à medida que o hábito se estabelece.

Crie lembretes e pistas visuais

Coloque lembretes visíveis em locais estratégicos para lembrá-lo do novo hábito. Pode ser um lembrete na porta da geladeira, um alarme no celular ou até mesmo uma anotação no espelho do banheiro. Essas pistas visuais ajudam a manter o hábito presente na sua mente.

Santa Rotina

É possível alcançar os seus objetivos com disciplina e entrega. Uma iniciativa chamada Te Faz Bem oferece uma série de conteúdos voltados à fé, espiritualidade, religiosidade e bons hábitos, inclusive um e-book chamado Santa Rotina, que oferece um verdadeiro manual para a criação de bons hábitos. Clique para conhecer!

