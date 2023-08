Acontece neste sábado (19), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o evento A Maior das Gauchadas – Assado y Nativismo, que promete muita comida boa e música regional, em 15 horas de evento open churrasco, ou seja, com comida liberada e à vontade para quem comprar o convite. Até um boi inteiro será assado pelos organizadores.

O encontro musical/gastronômico será no Restaurante Pulperiando, do mestre churrasqueiro Douglas Pulpero, que é o anfitrião, no Caminho do Vinho (R. Júlio César Setenareski, 1510 – Colônia Murici).

O cardápio da Maior das Gauchadas é uma verdadeira festa gastronômica, com muita carne assada de todos os tipos. Para se ter uma ideia, uma das principais atrações será um boi assado inteiro. “Começamos assá-lo na sexta com nossa equipe. É cansativo, mas compensador”, afirmou Douglas Pulpero.

Além disso serão oferecidos no sistema open food porco à paraguaia, torresmo de rolo, fraldinha, brisket no Pitsmoker, linguiça campeira, hambúrguer, choripan, cordeiro patagônico, estação de comida raiz, arroz caldo, frutas e legumes assados.

O evento é uma celebração única da cultura campeira e nativista, bem pertinho de Curitiba. “É ume vento diferenciado, único. São 15 horas de música e churrasco. É uma atmosfera sensacional, totalmente familiar, como exige a nossa cultura de hospitalidade e acolhimento. Tem parquinho para as crianças, uma área muito legal para toda a família”, disse o organizador.

Edição anterior do festival. Foto: Divulgação

Para os amantes do chimarrão, uma boa notícia. “Temos uma parceria com a erva-mate 81 e teremos erva e água quente o dia todo, à vontade, para os visitantes tomarem o seu chimarrão de graça. É só trazer bomba e cuia”, afirmou Pulpero.

A primeira “Maior das Gaúchadas”, realizado em abril, aguarda retorno da comissão de avaliação do Guiness Book, que pode incluir a festa como a maior festa gastronômica e musical do gênero, com oferecimento de comida e música por 15 horas seguidas.

Confira a programação musical do evento, que começa às 11h de sábado (19):

11h : Pampeana Fé

: Pampeana Fé 12h30: Índio Ribeiro

Índio Ribeiro 14h : Bibiana Alves

: Bibiana Alves 15h30: Angelo Franco

Angelo Franco 17h : Dante Ramom Ledesma

: Dante Ramom Ledesma 18h30: Quarteto Coração de Potro

Quarteto Coração de Potro 20h : Lisandro Amaral

: Lisandro Amaral 21h30 : Jorge Guedes e Família

: Jorge Guedes e Família 23h: Fabiano Bacchieri

Fabiano Bacchieri 0h30: Cristiano Quevedo

Cristiano Quevedo 2h: Grupo Carqueja

Quanto custa?

O convite para curtir o evento todo, a partir das 11h, com acesso livre a todas as estações gastronômicas (comida à vontade) durante todo o evento, custa R$ 249,00. Para quem quiser curtir o evento a partir das 20h vai pagar R$ 120 e também poderá comer à vontade. Informações e a compra do convite podem ser feita pelo WhatsApp (41) 9 9995 2089. Bebidas serão cobradas à parte.

Douglas Pulpero. Foto: Divulgação

Você já viu essas??

APAGÃO!! Apagão? Moradores de bairros de Curitiba e diversas cidades do Brasil sem energia CUIDADO!!! Planta venenosa em calçada de Curitiba é um PERIGO!!! Passe longe! NOVIDADE!! Nova unidade de panificadora tradicional de Curitiba em setembro!!!