Sensação térmica em Curitiba chega a 2,1ºC nesta quarta-feira. Vem mais frio?

Depois de registrar mínima de 7,6 °C na terça-feira (1º), com a menor temperatura máxima do ano (9,6ºC), Curitiba voltou a enfrentar temperaturas ainda mais baixas nesta quarta-feira (2). Pela manhã, os termômetros marcavam 5,4 °C na capital. Na pele, o frio era ainda mais intenso. A sensação térmica em Curitiba foi de 2,1 °C às 8h.

No Paraná, a menor sensação térmica do dia foi registrada à 1h no distrito de Horizonte, em Palmas, no Sudoeste do estado: -3,6 °C. Em Foz do Iguaçu, no Oeste, os termômetros indicaram 3,2 °C às 8h30, mas com sensação de -0,2 °C.

Na Região Metropolitana de Curitiba, outras cidades também enfrentaram sensação térmica abaixo dos 3 °C. Confira os dados registrados pelo Simepar:

Fazenda Rio Grande: 1 °C (7h45) com temperatura mínima de 5,1 ºC;

Laranjeiras do Sul: 2,3 °C (2h30) com temperatura mínima de 5,5 ºC;

Lapa: 2,4 °C (5h15) com temperatura mínima de 5,6 ºC;

Pinhais: 2,6 °C (6h15) com temperatura mínima de 5,2 ºC.

Além dessas, outros municípios do estado registraram sensações térmicas próximas de 0 °C, reforçando o frio generalizado nesta quarta-feira:

Guarapuava (Entre Rios): 0,4 °C (7h15);

Palmas (sede): 1,4 °C (8h30);

Francisco Beltrão: 1,5 °C (8h00);

Cascavel: 2 °C (1h15);

Pato Branco: 2,2 °C (0h15);

Guarapuava (sede): 2,9 °C (5h15);

Ponta Grossa: 3,3 °C (7h45);

Pinhão: 3,5 °C (7h30);

São Miguel do Iguaçu: 3,5 °C (7h15);

Irati: 3,6 °C (7h45);

União da Vitória: 3,9 °C (8h15).

Apesar do frio, Curitiba está longe da mínima registrada no último dia 25. Segundo o Simepar, naquela semana Curitiba bateu recorde de temperatura mais baixa do ano, com -0,3ºC. No dia anterior, em 24 de junho, Curitiba bateu sensação térmica de -5,5ºC.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais frio

O frio e a umidade persiste em todo o Paraná até o final de semana. Apesar o céu permanecer encoberto nesta quinta-feira (3), a previsão é que seja possível ver o sol entre as nuvens a partir de sexta-feira (4). As temperaturas devem se manter baixas.

