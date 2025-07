Curitiba registra a temperatura máxima mais baixa de 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem esperou uma temperatura mais agradável durante esta terça-feira (1°), foi surpreendido com um recorde. Isso porque Curitiba começou julho com a temperatura máxima mais baixa do ano. A temperatura máxima foi de 9,6°C, registrada durante a madrugada. Já a temperatura mínima foi de 7,6°, registrada por volta de 12h.

A Tribuna do Paraná precisou corrigir a informação publicada anteriormente. A reportagem divulgou que Curitiba teria registrado um recorde histórico nesta terça-feira com a temperatura máxima mais baixa desde 1997, ano em que a estação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi instalada.

No entanto, a assessoria de comunicação do Simepar levou em consideração a base de dados da temperatura máxima absoluta, que avalia a temperatura máxima mais alta de todos os meses. Não há uma tabela de dados em que possa ser consultada a menor temperatura máxima de todas. Houve um erro na interpretação dos dados por parte do Simepar. Pela falha, a reportagem da Tribuna pede desculpas.



+ Leia mais Empresa de telemarketing em Curitiba proíbe grávida de usar banheiro

Ou seja, ao longo de terça, a temperatura despencou na capital causando o fenômeno conhecido como “máxima invertida”, que é quando as temperaturas mais baixas são registradas mais para o fim do dia.

Previsão para os próximos dias

Apesar da primeira semana de julho começar gelada e chuvosa, o mês deve ter chuvas abaixo da média e abaixo do que foi registrado em 2024, conforme o Simepar.

Os acumulados históricos de chuva em julho são de 125 mm a 150 mm no Centro Sul do Estado, e no sul da Região Metropolitana de Curitiba.

A previsão para os próximos dias destaca que a partir de quinta-feira (3) as temperaturas máximas começam a subir gradativamente, deixando as tardes mais agradáveis por todo o estado.