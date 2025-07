Falta de água pode castigar 22 bairros de Curitiba e região; Sem banho quente?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Moradores de Curitiba e da Região Metropolitana devem se preparar para possíveis períodos de desabastecimento de água, que podem durar até quinta-feira (3), segundo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Nesta terça-feira (1º), quinze bairros da capital serão afetados por obras de interligação de redes nas ruas José Manoel Voluz e João Malta de Albuquerque Maranhão.

De acordo com a Sanepar, o serviço ocorrerá das 9h às 17h e pode causar desabastecimento ou oscilação de pressão nas áreas próximas à obra, especialmente em parte do bairro Pinheirinho. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado gradativamente até as 21h.

Ainda nesta terça, o Reservatório Portão passará por higienização entre 8h e 17h. A normalização também será gradual, com previsão de retorno completo do abastecimento até as 8h da manhã de quarta-feira (2).

Os bairros afetados são: Água Verde, Boqueirão, Capão Raso, Cidade Industrial, Fazendinha, Guaíra, Hauer, Lindóia, Novo Mundo, Pinheirinho, Portão, Santa Quitéria, Vila Fanny, Vila Izabel e Xaxim.

Na quarta-feira (2), outra obra de interligação de redes na rua Antônio Schiebel, em Curitiba, poderá afetar o abastecimento nos bairros Xaxim e Boqueirão. Os trabalhos ocorrerão entre 9h e 17h, com normalização prevista até as 21h.

Paralelamente, o Reservatório do Bairro Alto também passará por limpeza, o que pode causar interrupções no fornecimento para os bairros de Curitiba e de Colombo. Os afetados serão: Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Capão da Imbuia, Jardim Social e Tarumã, em Curitiba, além de parte do bairro Atuba, em Colombo.

A normalização está prevista para ocorrer de forma gradual até as 8h da manhã de quinta-feira (3). No mesmo dia, uma nova interligação de redes na rua Comendador Franco poderá afetar o fornecimento no bairro Uberaba.

Durante os períodos de manutenção programada, a Sanepar recomenda o uso consciente da água. Deve-se evitar desperdícios, como lavar carros ou calçadas, e priorizar o uso para alimentação e higiene.

A empresa também orienta que os imóveis contem com reservatórios de, no mínimo, 500 litros, conforme as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com essa capacidade, é possível garantir abastecimento por até 24 horas em casos de interrupção temporária da rede pública.

O atendimento da Sanepar funciona 24 horas por dia, por meio do telefone 0800 200 0115, do WhatsApp (41) 99544-0115 ou pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br. Ao entrar em contato, é necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

