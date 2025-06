Com geada e temperatura negativa, Curitiba tem o novo dia mais frio do ano

Parece notícia repetida, mas não é! Curitiba registrou, pelo segundo dia consecutivo, a temperatura mais baixa de 2025, na manhã desta quarta-feira (25).

Com gramados, capôs de carro, telhados e outras superfícies branquinhas de geada, até às 7h, de acordo com o Simepar, a capital paranaense registrou a menor temperatura do ano: – 0,3 °C.

Nesta terça-feira, Curitiba tinha registrado mínima de 1,2ºC.

>> Geada transforma tradicional parque de Curitiba: paisagem de filme europeu

Em todo o Paraná 29 municípios registraram a menor temperatura do ano, sendo 19 temperaturas negativas.

>> Forno no verão, freezer no inverno; Frio é alívio em cidades mais quentes do Paraná

Os recordes de temperatura registrados nesta quarta ocorreram principalmente na “metade-leste” do Paraná, abrangendo as regiões do Sudeste, Campos Gerais, Norte, RMC e litoral, devido ao estabelecimento da massa de ar polar.

Confira a lista das temperaturas até 7h

Altônia: 4°C

Antonina: 4.8°C

APPA Antonina: 4.3°C

Apucarana: 4.2°C

Assis Chateaubriand: 1.3°C

Capanema: 0.8°C

Cambará: 0.1°C

Campo Mourão: -0.2°C

Cândido de Abreu: 1.8°C

Cascavel: 0.5°C

Cerro Azul: 0.4°C

Cianorte: 3.1 °C

Cornélio Procópio: 2.6°C

Curitiba: -0.3°C

Entre Rios -1.9°C

Fazenda Rio Grande: -2.9°C

Irati: -2.5°C

Cruzeiro do Iguaçu: 1.5°C

Foz do Iguaçu: 3.4°C

Francisco Beltrão: -3.0°C

Guaira: 1.4°C

Guarapuava: -2.9°C

Jaguariaiva: -2.5°C

Lapa: -2.2°C

Laranjeiras do Sul: 0.0°C

Loanda: 5.5°C

Londrina: 0.9°C

Maringá: 6.4°C

Palmas: -2.3°C

Palmas – Horizonte: -0.5°C

Santa Maria do Oeste: 2°C

Palotina: -1°C

Paranaguá: 7.6°C

Paranavaí: 4.7°C

Pato Branco: 0°C

Pinhais: -1.5°C

Pinhão: -1.4°C

Ponta Grossa: -2.3°C

Guaraqueçaba: 2.0°C

Salto Caxias: 3.3°C

Santa Helena: 1.1°C

São Miguel do Iguaçu: 0.8°C

Telêmaco Borba: -1°C

Toledo: -1.0°C

Ubiratã: 0.3°C

Umuarama: 1.2°C

União da Vitória: -0.9°C