Forno no verão, freezer no inverno; Frio é alívio em cidades mais quentes do Paraná

Que hoje tá frio, não preciso nem dizer. A gente tá sentido na pele desde as primeiras horas da madrugada desta terça-feira. Acontece que, bem ou mal, quem mora em Curitiba já está acostumado com as temperaturas mais baixas neste época do ano (registrou nesta terça a mais fria do ano). mas e quem mora em cidades como Guaraqueçaba e Antonina? Nestes locais os termômetros registram recorde atrás de recorde quando o assunto é calor.

Nesta terça-feira, segundo dados consolidados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a sensação térmica em Antonina foi de 4,4°C e em Guaraqueçaba 8°C. A amplitude térmica nestes locais é absurda. Numa mesma terça-feira, só que no dia 11 de fevereiro deste ano, a Tribuna noticiou que a sensação térmica em Antonina foi de 51°C e em Guaraqueçaba chegou a incríveis 54,2°C. Os dados são do Simepar.

+ Leia mais: Fenômeno Afélio é o real motivo do frio intenso? Entenda!

Outras cidades acostumadas com o calor forte tiveram que lidar com o frio da mais recente massa de ar polar a passar pelo Paraná. E, 2025 a cidade de Capanema chegou a registrar 40,8°C, mas hoje “congelou” com sensação térmica de 0,1°C. Ja em Guaíra a máxima do último verão foi de 38,8°C, enquanto nos primeiros dias do inverno teve que encarar 0,9°C.

Em Morretes a máxima chegou aos 38,2°C, mas nesta terça-feira registrou 30°C a menos, com 8,5°C. Por fim em Cascavel, também chamada de “CascaHell” (trocadilho com a palavra Hell, que é inferno em inglês), a sensação térmica desta terça-feira foi de -8,1, a menor do Paraná.

Frio agrada até na praia

Daniel Ramos, supervisor de manutenção elétrica no Porto de Antonina, o frio (sempre que chega – e não é sempre) vem em boa hora. “Amanheceu bem mais frio que os outros dias, mas já estávamos esperando por essa diminuição da temperatura. A queda é mais perceptível no início das manhãs e nos fins de tarde, mas o dia fica agradável por causa do sol”, explicou.

+ Veja mais: Você conhece a Borscht? Prove essa e mais sopas ucranianas em Curitiba

Questionado se os moradores acostumados com o calor não sofrem por caua do frio, ele não titubeou. “Sofremos não, agradecemos. Que esse fio permaneça por um bom tempo”, diverte-se.

Parece que a maioria curte o friozinho, mesmo em locais em que o calor é “Rei”. “Hoje está muito frio. Do amanhecer até agora. Mas agora é inverno, para nós está normal. É bom para pegar tainhas. Uma delícia para comer assada na brasa. Para tainhas e cavalas o frio é muito bom”, Waldeir da Silva Teixeira, conhecido por carioca, morador da Ilha de Superagui, em Guaraqueçaba.

+ Viu essa? Novo shopping de Curitiba deve inaugurar em agosto

Veja abaixo a lista com as mais baixas sensações térmicas desta terça no Paraná:

Altônia: -0.6°C

Antonina: 4,4°C

APPA Antonina: 6,7°C

Apucarana: -4.1°C

Assis Chateaubriand: -3.7°C

Capanema: -3.1°C

Cambará: 1,1°C

Campo Mourão: -4.2°C

Cândido de Abreu: -0.3°C

Cascavel: -8.1°C

Cerro Azul: 1.6°C

Cianorte: -2.9°C

Cornélio Procópio: -2.8°C

Curitiba: -5.5°C

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: -6.9°C

Fazenda Rio Grande: -5.9°C

Irati: -3.5°C

Cruzeiro do Iguaçu: -0.3°C

Foz do Iguaçu: -3.1°C

Francisco Beltrão: -3.8°C

Guaíra: -1.8°C

Guarapuava: -6.0°C

Jaguariaíva: -2.8°C

Lapa: -5.3°C

Laranjeiras do Sul: -6.4°C

Loanda: -2.0°C

Londrina: -2,2°C

Maringá: -1.3°C

Palmas: -7.6°C

Distrito de Horizonte, em Palmas: -13.1°C

Santa Maria do Oeste: -6.9°C

Palotina: -3.3°C

Paranaguá: 7,7°C

Paranavaí: -1.3°C

Pato Branco: -5°C

Pinhais: -4.3°C

Pinhão: -4.6°C

Ponta Grossa: -2.0°C

Guaraqueçaba: 8°C

Candói: -1.1°C

Santa Helena: -2.0°C

Santo Antônio da Platina: 0.3°C

São Miguel do Iguaçu: -1.5°C

Telêmaco Borba: -0.5°C

Toledo: -4.7°C

Ubiratã: -4.1°C

Umuarama: -1.3°C

União da Vitória: -4.1°C