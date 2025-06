Fenômeno Afélio é o real motivo do frio intenso? Entenda!

Uma mensagem que circula pelo WhatsApp tem associado o fenômeno Afélio, quando a Terra está longe do Sol, aos dias mais frios e ao inverno que começou oficialmente nesta semana. Afinal, o fenômeno é o real motivo do frio intenso?

Curitiba registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira (24). Por aqui, os termômetros chegaram a 1,5ºC com sensação térmica de -5,4ºC, segundo o Simepar. Esse friozão todo nada tem a ver com a fato do Sol estar distante da Terra, diferente das mensagens que andam circulando nas redes sociais. Quem explica o fenônemo é o diretor do Parque da Ciência Newton Freire, Anísio Lasievicz.

“A órbita da Terra em torno do Sol a gente chama de elipse, que é uma circunferência achatada. Isso faz com que em determinados períodos a Terra esteja mais próxima do Sol e, em outros períodos, a Terra esteja mais longe. Essa variação é muito pequena, porque a órbita da Terra é uma elipse, mas uma elipse muito próxima de uma circunferência”, explica Anísio.

O diretor do Parque da Ciência comenta que tem sido muito comum a associação de dias mais frios com o fato de a Terra estar mais longe do Sol. “O que acontece, durante muitos anos se veiculou erradamente de que o fato da Terra estar mais longe do Sol seria inverno e de que a Terra estar mais perto do Sol seria verão, o que para nós coincide, para o hemisfério Sul. Quando nós estamos no inverno, a Terra está no Afélio, está mais longe do Sol, e quando a gente está no verão, a Terra está mais perto do Sol”, detalha.

Entretanto, essa variação é muito pequena e ela não seria suficiente para causar essa mudança abrupta que a gente tem do inverno para o verão. “O real motivo de que a gente tem as estações do ano é o eixo de inclinação da Terra. Isso faz com que em determinadas épocas do ano um hemisfério receba mais radiação solar e um outro período, seis meses depois, o outro hemisfério receba mais radiação solar. Então isso nos ajuda a explicar porque as estações do ano são contrárias nos hemisférios – para nós é inverno agora e para o hemisfério Norte é verão”, revela Anísio.

Se fosse inverno agora, porque a Terra estaria mais longe do Sol, deveria ser inverno na Terra inteira, o que não acontece. “Erroneamente as pessoas ficam associando o fato da Terra estar mais longe do Sol, no Afélio, como sendo o real motivo das estações do ano, o que não procede”, completa.

Confira a mensagem falsa que está circulando nas redes sociais. Você também recebeu no WhatsApp?

“𝐍𝐎𝐓IÍ𝐂𝐈𝐀 𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐄!

📜

Muito FRIO até AGOSTO

📌 LEMBRE-SE:

A partir de amanhã às 05:27 hs começaremos a vivenciar o FENÔMENO AFÉLIO, ou seja, a Terra estará muito longe do Sol

Não podemos ver o fenômeno, mas PODEMOS sentir o seu impacto. Isso vai durar até o mês de agosto.

📌 Teremos tempo frio, ⛄ MAIS DO QUE SEMPRE FOI, o que resultará em gripe, tosse, dificuldade para respirar, etc.

👃🏻 🤧 🤒😷

Cuidados ⚠️ especiais com idosos, crianças e asmáticos

📌 Devemos aumentar a nossa imunidade consumindo muitas vitaminas e suplementos para que nossa saúde não seja abalada.

A distância da Terra ao Sol é de 5 minutos-luz ou 90 milhões de km.

O fenômeno Aphelion nos afasta 152 milhões de km do Sol, ou seja, 66% mais longe.

📌 O ar ficará mais frio, ❄️ e o

nosso corpo não está acostumado com essa queda de

temperatura.

Devemos manter ao máximo nossas condições de saúde, não importa se está nublado ou ensolarado, o aumento do frio será o mesmo!

📌 Mais cuidado, sair agasalhado 🧥🧦 👟

e evitar tomar chuva ⛈️⛈️

para não contrair uma gripe e tosses.

Manter os pés sempre aquecidos ajuda muito.

📌 Tomar mais sucos de laranja, limão e demais frutas,

🍊🍋‍🟩🍹🍋🍒 para manter as vitaminas em dia.

📌 Consumir mais verduras, legumes e frutas para cuidar

🥕🥒🥑🥝🍓🍍 bem da imunidade.

📌 Por favor, compartilhe esta informação com familiares e amigos.

O maior número de pessoas possível, 👤 👥 👤

para que também tomem precauções.

Vamos nos CUIDAR para evitar DOENÇAS!”