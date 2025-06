Onda de frio congela o Paraná: veja onde fez temperatura negativa

A terça-feira (24) começou gelada no Paraná, com diversas cidades registrando temperaturas negativas, segundo dados do Simepar. A frente fria que atua sobre o Sul do Brasil derrubou os termômetros em boa parte do Estado e trouxe sensação térmica ainda mais intensa em algumas regiões.

Apesar de não registrar temperatura negativa, Curitiba marcou a menor mínima do ano até agora: 1,2°C, com sensação térmica de impressionantes -5,5°C. O frio foi generalizado também na Região Metropolitana, com Pinhais anotando 0,7°C e Fazenda Rio Grande, 0,4°C. A onda de frio chegou com tudo e congelou várias cidades do Paraná.

Entre os municípios com temperatura abaixo de zero, destacam-se:

Cascavel: -2,4°C

-2,4°C Campo Mourão: -0,7°C

-0,7°C Assis Chateaubriand: -0,6°C

-0,6°C Francisco Beltrão: -1,8°C

-1,8°C Palmas: -5,0°C (a menor temperatura do Estado)

-5,0°C (a menor temperatura do Estado) General Carneiro: -4,1

-4,1 Laranjeiras do Sul: -2,0°C

-2,0°C Pato Branco: -2,7°C

-2,7°C Guarapuava: -2,8°C

-2,8°C Foz do Iguaçu: -0,6°C

-0,6°C Dois Vizinhos: -0,5°C

-0,5°C Irati: -0,6°C

Sensação térmica congelante

Além das mínimas oficiais, a sensação térmica (índice de frio considerando vento e umidade) foi ainda mais extrema em algumas localidades. Confira as cidades com as menores sensações térmicas registradas nesta terça por causa da extrema onda de frio no Paraná:

Distrito de Horizonte (Palmas): -13,1°C

-13,1°C Cascavel: -8,1°C

-8,1°C Santa Maria do Oeste: -6,9°C

-6,9°C Distrito de Entre Rios (Guarapuava): -6,9°C

-6,9°C Guarapuava: -6,0°C

-6,0°C Fazenda Rio Grande: -5,9°C

-5,9°C Curitiba: -5,5°C

-5,5°C Lapa: -5,3°C

-5,3°C Pato Branco: -5,0°C

-5,0°C Toledo: -4,7°C

-4,7°C Pinhão: -4,6°C

-4,6°C Campo Mourão: -4,2°C

-4,2°C Ubiratã, União da Vitória, Apucarana: -4,1°C

Neve no Paraná?

Quando o frio chega com tudo logo as pessoas se questionam sobre a possibilidade de Neve no Paraná. Este fenômeno, porém, é remoto, segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar.

“O ar frio que avança também é mais seco, então o tempo deve ficar firme com presença de Sol e sem nuvens até a quarta na capital. Não há chance de neve”

Ou seja, embora as temperaturas estejam muito baixas, a falta de umidade impedirá a formação dos tradicionais “flocos brancos” – que permanece apenas com frio seco e chance de geada.

Previsão do tempo tem mais frio na quarta-feira

A previsão é de que o frio continue nos próximos dias, com geadas amplas e temperaturas próximas de zero em diversas regiões do Estado. Em Curitiba, os próximos amanheceres devem permanecer gelados, com possibilidade de geada nos bairros mais afastados do Centro.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉