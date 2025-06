Neve em Curitiba? Frio levanta a dúvida sobre fenômeno na capital

Quando os termômetros despencam em Curitiba, inevitavelmente a pergunta que não quer calar surge entre a população: será que vamos ter neve em Curitiba? Segundo a previsão do tempo para Curitiba a friaca promete ser intensa, com mínima de 0ºC na quarta-feira. Mas e ai, vai rolar neve em Curitiba?

Basta a temperatura cai para a piazada sonhar com os flocos brancos caindo do céu, mas, segundo o meteorologista Leonardo Furlan, do Simepar, essa expectativa vai acabar em frustração.

“O ar frio que avança também é mais seco, então o tempo deve ficar firme com presença de Sol e sem nuvens até a quarta na capital. Não há chance de neve em Curitiba“, garantiu o especialista.

Ou seja, pode guardar as luvas e o cachecol (pelo menos para fazer boneco de neve), porque o cenário é de frio seco na cidade. Curitiba deve ter geada entre terça e quarta-feira.

Neve em Curitiba não vai rolar, mas no interior…

Enquanto a capital fica apenas com o friozão sem precipitações, a situação muda um pouco quando olhamos para outras regiões do estado. Há possibilidade para chuva congelada em municípios do centro-sul (principalmente) e sudeste, devido ao resquício de umidade na retaguarda da frente fria e o avanço do ar frio intenso.

