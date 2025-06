Onda de frio em Curitiba: Massa polar traz geada com mínima de 0ºC

Prepare o cobertor mais grosso, tire a japona, blusa de lã do armário e fique de olho nos termômetros: Curitiba entra, nesta semana, em um dos episódios de frio mais intensos do ano. De acordo com o Simepar, as temperaturas vão despencar nas próximas horas por causa de uma rigorosa massa de ar frio de origem polar que se desloca do Rio Grande do Sul em direção ao Paraná. A previsão do tempo para Curitiba é de mínimas próximas de 0°C e até geada na madrugada de terça-feira (25).

Esta rigorosa massa de ar frio de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e chega ao Paraná acompanhada de ventos frios, tempo seco e céu limpo — a combinação perfeita para noites geladas e madrugadas ainda mais frias. Estas condições excluem a possibilidade de neve em Curitiba.

O que diz a previsão do tempo para Curitiba?

Segundo o Simepar, o frio começa a ser sentido já nesta segunda-feira (23), com pancadas de chuva isoladas e a chegada do ar mais gelado. Na terça-feira (24), o céu fica limpo, o que favorece uma forte queda nas temperaturas mínimas. Veja o panorama para os próximos dias em Curitiba:

Segunda-feira (23/06): Pancadas de chuva durante o dia, com máxima de 18°C e mínima já próxima de 1°C durante a madrugada.

Pancadas de chuva durante o dia, com máxima de 18°C e mínima já próxima de 1°C durante a madrugada. Terça-feira (24/06): Céu limpo e sol entre nuvens. A mínima pode chegar a -1°C nos bairros mais altos da cidade. Há risco de geada .

Céu limpo e sol entre nuvens. A mínima pode chegar a nos bairros mais altos da cidade. Há . Quarta-feira (25/06): O frio começa a perder força. A mínima sobe para 5°C e a máxima chega a 17°C.

O frio começa a perder força. A mínima sobe para 5°C e a máxima chega a 17°C. Quinta em diante: O tempo volta a ficar mais úmido e instável, com chance de chuva e temperaturas variando entre 13°C e 18°C.

Alerta do INMET

A mudança brusca no tempo vem acompanhada de alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Estão em vigor dois avisos para Curitiba e região:

Alerta laranja para declínio de temperatura: em vigor até 23h59 de terça-feira (24). A queda será superior a 5 °C, com risco à saúde, principalmente para pessoas vulneráveis.

em vigor até 23h59 de terça-feira (24). A queda será superior a 5 °C, com risco à saúde, principalmente para pessoas vulneráveis. Alerta amarelo para chuvas intensas: válido até 21h desta segunda-feira. Há risco de chuvas entre 20 e 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e possibilidade de queda de galhos de árvores e alagamentos.

Por que está esfriando tanto?

Esse tipo de situação é comum nos invernos do Sul do Brasil. Quando uma frente fria se une a uma massa de ar polar continental, o resultado costuma ser uma sequência típica: primeiro, chuva e queda de temperatura, depois céu limpo e madrugadas muito frias, com grande amplitude térmica (diferença entre mínima e máxima).

A entrada do chamado vento minuano — um vento seco e gelado que vem dos pampas — intensifica ainda mais o frio em regiões como Curitiba, principalmente durante a madrugada.

Como se proteger do frio?

Com o frio chegando com força, é importante adotar cuidados básicos:

Agasalhe-se bem , principalmente ao sair de manhã cedo ou durante a noite.

, principalmente ao sair de manhã cedo ou durante a noite. Hidrate-se : o ar seco pode agravar sintomas respiratórios.

: o ar seco pode agravar sintomas respiratórios. Evite o uso excessivo de aquecedores sem ventilação adequada.

Proteja animais e plantas , especialmente aqueles mais sensíveis à queda de temperatura.

, especialmente aqueles mais sensíveis à queda de temperatura. Em caso de emergências, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

