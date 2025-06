Muda clonada a partir da “Rainha das Araucárias” será plantada em Curitiba

Um temporal com ventos muito fortes em outubro de 2023 derrubou a “rainha das araucárias“, considerada a mais alta e antiga do Paraná. A árvore gigante tinha cerca de 750 anos, media cerca de 42 metros de altura e ficava na cidade de Cruz Machado, região Sul do estado. Nesta terça-feira, o governador em exercício Darci Piana e o secretário de Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca, farão o plantio de uma muda clonada da mega araucária derrubada em 2023.

A solenidade marca o Dia Nacional da Araucária. A muda da espécie araucaria angustifólia foi produzida e melhorada geneticamente pela Embrapa Florestas. A muda clonada, resultado de uma pesquisa inédita, será plantada nos jardins do Palácio Iguaçu.

“Rainha das Araucárias”

Localizada na linha Japó, cerca de 14 quilômetros do centro de Cruz Machado, a araucária tinha cerca de 750 anos (medidos conforme os anéis do seu tronco). Ela tinha, tinha 42 metros de altura e com 36 metros de tronco. A gigante araucária era ponto turístico local e levantava o interesse de milhares de pessoas do Paraná e do Brasil.

Segundo a prefeitura de Cruz Machado, a maior araucária do Paraná tinha um Diâmetro a Altura do Peito (DAP) de 1,97m e uma Circunferência a Altura do Peito (CAP) de 6,18m, tendo assim sido certificada como a maior araucária do Paraná em diâmetro pelo Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP em 23 de março de 2006, através do Conselho Setorial da Indústria de Base Florestal e do Conselho Temático do Meio Ambiente.