Tempo em Curitiba: previsão indica segunda-feira chuvosa

Uma segunda-feira (23) de guarda-chuvas abertos e casacos pesados. É assim que Curitiba receberá o início da semana, com um cenário típico do inverno paranaense: muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas distribuídas ao longo de todo o dia.

Logo nas primeiras horas da manhã, os curitibanos já sentirão os efeitos do tempo fechado. O céu amanhecerá completamente encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas marcando presença desde cedo. Os ventos, soprando de noroeste a sudoeste, manterão intensidade moderada, enquanto a umidade relativa do ar permanecerá elevada, oscilando entre 70% e 90%.

O termômetro não deve ultrapassar os 18°C durante todo o dia, configurando uma temperatura amena. No período vespertino, haverá uma pequena trégua nas precipitações, que se tornarão mais isoladas. Mesmo assim, o céu continuará predominantemente nublado. Os ventos mudarão sua direção para oeste-noroeste, reduzindo sua força para intensidade fraca.

Com a chegada da noite, as condições climáticas voltarão a se agravar. As pancadas de chuva e trovoadas retornarão com mais força, enquanto os ventos giram para oeste-sudoeste, recuperando sua intensidade moderada.

Para quem precisa se deslocar pela cidade, a recomendação é redobrar a atenção, especialmente nos horários de pico. O sol, tímido entre tantas nuvens, nascerá às 07h04 e se despedirá às 17h36, em um ciclo típico de inverno.