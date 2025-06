Copel reajusta conta de luz em 2,02%; novos valores começam nesta semana

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) anunciou um reajuste médio de 2,02% nas contas de energia elétrica no Paraná. Os novos valores começarão a vigorar a partir da próxima terça-feira (24) e foram autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na última terça-feira (17). O reajuste deve impactar cerca de 5,23 milhões de unidades consumidoras em todo o Paraná.

Segundo a Aneel, os fatores que mais impactaram os cálculos das tarifas dos consumidores da Copel foram custos com compra e distribuição de energia, encargos setoriais e a retirada de componentes financeiros de processos anteriores.

A Copel informou que a atualização da “parcela b”, composta por custos operacionais, remuneração e depreciação, representou 1,27% na composição do efeito médio, refletindo a variação acumulada do IPCA de 5,44% no período de referência, o Fator X de -0,03%, além do abatimento referente às Outras Receitas (OR), Excedente de Reativos (ER) e Ultrapassagem de Demanda (UD).

No caso da “parcela a”, que compreende os custos com encargos, transporte e energia, representou um aumento de 4,30% na composição do reajuste tarifário, devido, sobretudo, ao aumento dos custos dos encargos setoriais de 5,79%, em especial da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), parcialmente compensada pela redução dos custos de transporte em 2,46%.

A Copel ainda comunicou que no reajuste foi considerada a devolução de, aproximadamente, R$ 864,5 milhões referente ao crédito PIS/Cofins relativo à Lei Federal n° 14.385/2022.

