Onda de frio traz alerta para fenômeno raro no Paraná: geada negra

Após a chuva provocada pela frente fria nesta segunda-feira (23), uma massa de ar polar vai tomar conta do Paraná e derrubar as temperaturas. Junto com o frio existe um outro fenômeno que merece atenção: a geada negra. Um fenômeno raro e que já foi motivo de grande prejuízo para produtores.

Considerada rara, ela tem esse nome porque as plantações ficam com aspecto escuro devido à necrose provocada pelo congelamento interno das plantas.

De acordo com o Simepar, na região Centro-sul do estado entre as cidades de Guarapuava, Palmas e General Carneiro, os temas podem chegar aos – 5ºC nos próximos dias com esta onda de frio.

“Um destaque especial vai para o centro sul do estado com a possibilidade de formação de geada negra. É um fenômeno que ocorre devido aos ventos que sopram de moderada a forte intensidade e ao frio intenso também pela baixa umidade relativa do ar. Provocando o congelamento da seiva das plantas, que ficam com aspecto escuro de necrose das plantas, e que pode levar a morte das plantações”, explica o meteorologista Leonardo Furlan.

O Simepar esclarece ainda que as geadas só são confirmadas mediante registro fotográfico por algum morador. É um fenômeno pouco comum, e quando ocorre é de forma localizada. Não temos registro/relato de ocorrências nos últimos anos aqui no Paraná, apesar da onda de frio.

Qual é a diferença entre geada e geada negra?

Geada negra: é rara, as plantações ficam com aspecto escuro devido à necrose provocada pelo congelamento interno

Geada branca: mais comum, aspecto esbranquiçado com congelamento do vapor d’água sobre superfícies

Geada Negra no Paraná

Em 1975 houve um grande evento de geada negra, que prejudicou diversas plantações. O alerta desta vez é para ocorrência pontual.

Foto de 1975 mostra o fenômeno da Geada Negra no Paraná. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉