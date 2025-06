Curitiba tem o dia mais frio do ano com sensação térmica de -5,5ºC

Esta terça-feira (24) já é o dia mais frio de 2025 em Curitiba e em boa parte do Paraná. Até às 7h, os termômetros marcavam 1,5ºC com sensação térmica de -5,4ºC, segundo o Simepar, mas que depois foi atualizada para -5,5ºC.

Perto das 8h o Simepar confirmou a menor temperatura deste ano em Curitiba até então: 1,2ºC.

O último dia mais frio do ano foi 30 de abril com 4,1ºC na capital paranaense.

A razão para tanto frio é uma massa de ar frio que gerou o Paraná. “Ao longo desta madrugada, a massa de ar frio continuou avançando sobre o país pelas regiões Sul e Mato Grosso do Sul. Esse sistema segue em direção ao Sudeste e aos demais estados do Centro-Oeste”, disse a meteorologista Júlia Munhoz, do Simepar.

No Paraná, apenas a faixa litorânea apresenta temperaturas próximas dos 10 °C. Nas demais regiões, as mínimas estão abaixo dos 5 °C, com valores negativos registrados no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, segundo a meteorologista. A temperatura mais alta de todo o estado é de Paranaguá, no litoral, com 10ºC.

Frio intenso no Paraná

Ainda conforme o Simepar, até às 7h, 15 estações meteorológicas marcaram temperaturas negativas:

– Cascavel: -2,4°C

– Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: -2,6°C

– Irati: -0,1°C

– Foz do Iguaçu: -0,6°C

– Francisco Beltrão: -1,2°C

– Guarapuava: -1,7°C

– Lapa: -0,1°C

– Laranjeiras do Sul: -1,7°C

– Palmas: -3,3°C

– Distrito de Horizonte, em Palmas: -5°C

– Santa Maria do Oeste: -1,3°C

– Palotina: -0,9°C

– Pato Branco: -2,2°C

– Pinhão: -1,9°C

– Toledo: -1,8°C

Sensação térmica congelante no Paraná

Altônia: -0.6°C

Antonina: 4,4°C

APPA Antonina: 6,7°C

Apucarana: -4.1°C

Assis Chateaubriand: -3.7°C

Capanema: -3.1°C

Cambará: 1,1°C

Campo Mourão: -4.2°C

Cândido de Abreu: -0.3°C

Cascavel: -8.1°C

Cerro Azul: 1.6°C

Cianorte: -2.9°C

Cornélio Procópio: -2.8°C

Curitiba: -5.5°C

Distrito de Entre Rios, em Guarapuava: -6.9°C

Fazenda Rio Grande: -5.9°C

Irati: -3.5°C

Cruzeiro do Iguaçu: -0.3°C

Foz do Iguaçu: -3.1°C

Francisco Beltrão: -3.8°C

Guaíra: -1.8°C

Guarapuava: -6.0°C

Jaguariaíva: -2.8°C

Lapa: -5.3°C

Laranjeiras do Sul: -6.4°C

Loanda: -2.0°C

Londrina: -2,2°C

Maringá: -1.3°C

Palmas: -7.6°C

Distrito de Horizonte, em Palmas: -13.1°C

Santa Maria do Oeste: -6.9°C

Palotina: -3.3°C

Paranaguá: 7,7°C

Paranavaí: -1.3°C

Pato Branco: -5°C

Pinhais: -4.3°C

Pinhão: -4.6°C

Ponta Grossa: -2.0°C

Guaraqueçaba: 8°C

Candói: -1.1°C

Santa Helena: -2.0°C

Santo Antônio da Platina: 0.3°C

São Miguel do Iguaçu: -1.5°C

Telêmaco Borba: -0.5°C

Toledo: -4.7°C

Ubiratã: -4.1°C

Umuarama: -1.3°C

União da Vitória: -4.1°C

