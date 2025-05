Frio em Curitiba bate novo recorde em 2025 nesta sexta-feira

A piazada de Curitiba teve que reforçar os cobertores durante a noite e as japonas agora na manhã desta nesta sexta-feira (30). A capital mais fria do Brasil registrou 4,1ºC nas primeiras horas da manhã, batendo o recorde de menor temperatura do ano até agora. E não é para menos: o friozão chegou com tudo e deixou muita gente enrolada em casa. O frio em Curitiba nesta sexta-feira superou o registrado nesta quinta-feira, que era o dia mais frio de 2025.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura deve se manter baixa ao longo do dia, com máxima não passando dos 16°C. O céu permanece fechado em Curitiba, com muitas nuvens, o que bloqueou o fenômeno da Geada, que estava previsto para esta sexta-feira.

“Mais uma madrugada com bastante frio no Paraná. Temperaturas abaixo dos 5°C em vários setores do estado. No sudoeste e no centro-sul o céu está com bastante nuvens no momento, situação que acaba inibindo uma queda mais acentuada das temperaturas”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Previsão do tempo para Curitiba tem mais frio?

Para este sábado (31), a previsão do tempo para Curitiba indica leve elevação nas temperaturas, com mínima de 6°C e máxima chegando aos 18°C. O dia deve amanhecer com céu limpo e assim seguir durante todo o sábado.

O Simepar não prevê chuvas para o fim de semana na capital, o que deve manter o tempo seco e a baixa umidade relativa do ar. A recomendação é manter a hidratação em dia, principalmente para idosos e crianças.

Friozão no Paraná!

26 estações do Simepar atingiram novamente a menor temperatura do ano nesta sexta-feira:

Antonina: 9.3°C às 07h

Assis Chateaubriand: 3.8°C às 3h

Cambará: 2.3°C às 5h

Campo Mourão: 3.4°C às 6h

Cascavel: 2.4°C às 6h

Cerro Azul: 4.5°C às 7h

Curitiba: 4.1°C às 5h

Fazenda Rio Grande: 2.4°C às 4h

Guaira: 3.5°C às 7h

Guaratuba: 11°C às 7h

Jaguariaiva: 3.6°C às 7h

Lapa: 3.6°C à 0h

Palmas: 1.5°C às 7h

Palmas – Horizonte: 0°C às 7h

Palmital – Santa Maria: 2°C às 7h

Palotina: 1.8°C às 7h

Paranaguá: 11.4°C às 7h

Paranavaí: 5.2°C às 4h

Pinhais: 2.6°C às 6h

Ponta Grossa: 1.7°C às 7h

Guaraqueçaba: 7.2°C às 6h

Santa Helena: 5°C às 4h

Telêmaco Borba: 3.5°C às 7h

Toledo: 0.8°C às 5h

Umuarama: 3.1°C às 7h

União da Vitória: 5.6°C às 6h

