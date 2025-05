Sinalização de “Pare” é pintada errada em asfalto mais uma vez na Grande Curitiba

Um erro que não é novidade na sinalização de trânsito em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi registrado novamente. Pela terceira vez, um cruzamento no município recebeu a pintura do “Pare” depois da faixa de pedestres.

O correto seria o contrário. Ou seja, a pintura de “Pare” e, em seguida, a faixa de pedestres. Conforme o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), a pintura de “Pare” serve para assegurar que o motorista verifique o cruzamento e também garantir uma travessia mais segura para os pedestres.

O novo registro foi feito em um cruzamento na Rua Araucária, no bairro Guaraituba, que está passando por obras de pavimentação. A troca do asfalto e outros reparos na via começou em abril, com custo previsto de R$ 2.218.509,99.

Apesar do erro repetido, a empresa responsável pela obra na Rua Araucária não é a mesma empresa que realizou a pintura errada anteriormente.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Colombo informou que “notificou formalmente a empresa responsável pela execução da obra de pavimentação, vencedora do processo licitatório, para que realize a correção imediata da pintura de sinalização viária, que foi realizada de forma incorreta”.

Ainda de acordo com o município, a correção deverá ser feita sem custos adicionais para os cofres públicos.