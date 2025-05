Mulher é indiciada por atropelar cachorro e não prestar socorro na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (28), uma mulher de 42 anos foi indiciada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) por atropelar e matar um cachorro e não prestar socorro. A situação aconteceu em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A mulher deve responder pelo crime de maus-tratos aos animais.

O atropelamento foi registrado na última quinta-feira (22). Conforme investigação da PCPR, o caso ocorreu por volta das 7h20, no bairro Jardim Santa Mônica. Uma câmera de monitoramento flagrou o momento em que a condutora atropela o cão.

De acordo com o delegado da PCPR Thiago Andrade, as investigações apontaram que a motorista reduziu a velocidade, mas não parou o veículo para prestar socorro após o acidente. O animal morreu em seguida.

“As imagens são claras. A condutora atropela o cão, reduz a velocidade, mas sequer para a fim de verificar o estado de saúde do animal, demonstrando total desprezo”, disse o delegado.

A PCPR recebeu o vídeo por meio de denúncias anônimas. Após análise das imagens e diligências, a equipe localizou a suspeita. Ela afirmou em interrogatório não ter visto o animal no momento do atropelamento.

Quando os maus-tratos ocorrem contra cães e gatos, o crime corresponde ao art. 32, § 1ºA da Lei de Crimes Ambientais, com pena de 2 a 5 anos. Pode existir aumento de pena quando ocorre a morte do animal, como neste caso.

Denúncia de maus-tratos aos animais

Em casos de maus-tratos aos animais, é possível registrar um boletim de ocorrência online no site da PCPR. É necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha ocorrido a prática de ato de abuso, maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

A população pode, ainda, denunciar o crime de forma anônima do Disque-Denúncia 181, via telefone ou site, ou telefone 197 da PCPR. Em Curitiba, é possível entrar em contato diretamente com a equipe de investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo número (41) 3251-6200.