VÍDEO: Orquestra Sinfônica do Paraná celebra 40 anos com obra monumental

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) completa 40 anos nesta quarta-feira (28), celebrando uma trajetória que se mistura com a formação cultural de milhões de pessoas em nosso Estado.

E como não poderia deixar de ser, as quatro décadas estão sendo comemoradas em grande estilo. Uma série de apresentações especiais acontece ao longo do ano, mas o ponto alto das celebrações será a monumental “Sinfonia nº 2” de Gustav Mahler, a famosa Sinfonia da Ressurreição. A obra será apresentada sob a regência do maestro Roberto Tibiriçá, atual regente titular e diretor musical da OSP.

Serão três concertos imperdíveis: nesta quarta e quinta-feira (28 e 29), às 20h30, e no domingo (1º), às 10h30, no auditório Bento Munhoz da Rocha Neto, no querido Guairão. Os concertos noturnos têm classificação para maiores de 12 anos, com lugares marcados, enquanto a apresentação matinal de domingo é indicada para crianças a partir de 7 anos, com lugares livres. Mas já aviso: se você não garantiu seu ingresso, vai ter que esperar a próxima oportunidade – todos os ingressos já foram esgotados!

E olha, não é para menos. Para traduzir toda a grandiosidade da obra, a OSP montou uma formação impressionante: serão 116 instrumentistas no palco — 73 músicos da própria orquestra e mais 43 convidados especiais — acompanhados por um coro de 80 vozes, sob a regência de Alexandre Mousquer.

A Ressurreição foi a primeira obra de Mahler a incorporar vozes e aborda com uma profundidade incrível os grandes temas da existência humana: vida, morte e transcendência. Composta entre 1888 e 1894, a sinfonia culmina em um final coral arrebatador que proclama “Ressuscitarás!”, unindo música e poesia em uma poderosa afirmação de esperança e eternidade. Super emocionante! A estrutura grandiosa da obra reflete a busca espiritual do compositor por sentido diante da finitude humana, fazendo desta uma das experiências mais impactantes da história da música.