Pinhão vira estrela em festival no Mercado Municipal de Curitiba

O frio chegou e, com ele, um dos eventos mais momentos pelos curitibanos: a temporada de pinhão! Vem aí a 3ª edição do Festival Gastronômico do Pinhão, que acontece de 28 de maio a 22 de junho no tradicional Mercado Municipal de Curitiba.

A semente da araucária, verdadeiro símbolo do inverno paranaense, será protagonista em pratos doces e salgados que prometem aquecer o coração (e o estômago) de quem passar por lá.

+ Leia mais Curitiba abre 240 vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Gente, são 11 estabelecimentos participantes com criações que vão desde o tradicional até combinações que vão deixar o sorriso escapar. Tem pastel de pinhão com linguiça Blumenau, talharim com galeto e farofa de pinhão, e até um sanduíche capivara com carne moída e pinhão. Pra quem tem um dente doce, as opções também são de dar água na boca: brigadeiro de pinhão, bolo trufado de chocolate com farofa de pinhão e crepe doce.

Além das opções servidas no local, há também receitas para levar para casa ou saborear em porções generosas. Os pratos têm valores que variam de R$ 6,00 a R$ 79,90, permitindo que todos os visitantes encontrem uma opção ideal para seu paladar e bolso.

Foto: Roberto Souza / divulgação.

Pratos participantes:

Al Almasor

Arroz com pinhão, farofa, enroladinho com bacon, molho e salada com lâminas de pinhão | R$ 40

Anarco Restaurante

Talharim ao funghi com galeto assado e farofa de pinhão | R$ 79,90

Bonna Gourmet

Tagliatelle com pinhão, bacon e molho quatro queijos | R$ 49

Box Curitiba

Massas com carne seca e pinhão (sugo, bechamel, charque, tomate, bacon, cebola, cheiro verde) | R$ 42,80

Confeitaria Colônia Cecília

Torta trufada de chocolate com farofa de pinhão | R$ 24,90

Maia Box

Sanduíche capivara com carne moída, pinhão e soda italiana | R$ 29,50

Max Dandy Pastelaria

Pastel de pinhão com linguiça Blumenau e queijo | R$ 17,90

Oishii

Crepe de frango, requeijão, muçarela e pinhão triturado | R$ 25

Okashi Sweets & Teas

Bolo com brigadeiro de pinhão e crepe de carne seca com pinhão | R$ 14,90 cada

Pastelaria Ninki

Rabanada doce com pinhão, farofa doce e leite condensado + coca-cola zero | R$ 24,90

Rabanada salgada com pinhão farofa salgada com pinhão + coca-cola zero| R$ 24,90

Wafle doce com ganache branco com pinhão e farofa doce + coca-cola zero| R$ 24,90

Caldinho de feijão carioca e farofa salgada com pinhão + cerveja Therezópolis 600ml | R$ 24,90

Pastel doce de ganache branco com pinhão + leite condensado por cima com farofa doce + coca-cola zero | R$ 24,90

Pastel salgado de pinhão com costela desfiada, queijo mussarela e requeijão + cerveja Therezópolis 600ml | R$ 29,90

Pastel salgado de pinhão com palmito, queijo mussarela + cerveja Therezópolis 600ml R$ 29,90

Pastel salgado de pinhão com 4 queijos + cerveja Therezópolis 600ml | R$ 39,00

Porção de mini pastéis salgado de pinhão com costela desfiada + queijo mussarela (15 unidades) + cerveja therezópolis 600ml R$ 49,90

The Bootleggers

Brigadeiro de pinhão (R$ 6) e pão de queijo com pinhão recheado de bacon | R$ 9

O festival é uma iniciativa da ASCESME (Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal de Curitiba), com apoio da Prefeitura de Curitiba e visa valorizar a produção local, a tradição gastronômica da cidade e, claro, o icônico Mercado Municipal, que é ponto de encontro de moradores e turistas o ano todo.

Serviço

Festival Gastronômico do Pinhão – 3ª edição

Mercado Municipal de Curitiba

Dias: De 28 de maio a 22 de junho

Horário: de terça a sábado, das 8h às 18h e domingo, das 8h às 13h (restaurantes até 15h)

Local: Av. Sete de Setembro, 1865