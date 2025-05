Curitiba abre 240 vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Estão abertas as inscrições para 240 vagas em 11 cursos gratuitos de capacitação profissional na área de gastronomia oferecidos pela Prefeitura de Curitiba. As formações serão realizadas ao longo de junho nas Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional Casa Culpi, Fazenda Urbana, Patrícia Casillo e Dom Bosco e no espaço para cursos do Mercado Municipal.

O objetivo é qualificar a população para o mercado de trabalho e aprimorar técnicas culinárias, promovendo geração de renda e inclusão social. As inscrições são online e as vagas são limitadas.

Os cursos são resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), a Fundação de Ação Social (FAS) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-PR).

Preparo de Massas Frescas e Recheadas

Na Escola de Segurança Alimentar Patrícia Casillo, de 2 a 6 de junho, das 9h às 12h, será realizado o curso Preparo de Massas Frescas e Recheadas, que abordará desde o uso de equipamentos de proteção e boas práticas de higiene até a produção de massas e molhos padronizados, incluindo preparações voltadas a dietas restritivas como diet, light, sem lactose e sem glúten.

Já entre os dias 9 e 17 de junho, das 13h30 às 16h30, será oferecido o curso Preparo e Decoração de Bolos e Tortas, com conteúdo voltado à higienização, escolha de ingredientes, preparo de massas, recheios, coberturas e técnicas de montagem e decoração.

Fazenda Urbana

Na Fazenda Urbana, a programação começa de 2 a 6 de junho, das 13h30 às 16h30, com o curso Culinária Trivial, voltado ao aprendizado de técnicas para o preparo de refeições do dia a dia, sempre com ênfase nas boas práticas de higiene e segurança alimentar.

Entre os dias 9 e 13 de junho, das 9h às 12h, será ministrado o curso Doces Finos para Festas, que abordará o preparo de doces sofisticados, montagem, apresentação, embalagens, conservação e validade dos produtos.

Encerrando o mês, de 23 a 27 de junho, das 13h30 às 16h30, será oferecido o curso Marmita Saudável, com foco em refeições balanceadas, práticas e nutritivas, ideais para o consumo diário ou comercialização.

Dom Bosco

A Escola Dom Bosco também contará com duas formações no mês de junho. De 2 a 6, das 8h30 às 11h30, será ministrado o curso Preparo de Carnes, Aves e Peixes, que ensinará técnicas de corte e cocção, além de cuidados com a conservação e prevenção da deterioração dos alimentos.

Na semana seguinte, de 9 a 13 de junho, no mesmo horário, os alunos poderão participar do curso Massas e Risotos, que trará preparações clássicas e combinações entre massas, molhos e risotos, sempre respeitando as boas práticas de manipulação.

Casa Culpi

Na Casa Culpi, serão ofertados dois cursos ao longo do mês. De 9 a 13 de junho, das 9h às 12h, acontece o curso Produção de Pães Doces e Salgados, com foco na higiene na manipulação, tipos de farinhas, fermentação e preparo de pães doces, salgados e recheados, além de orientações sobre embalagens adequadas para armazenamento e comercialização.

De 23 a 27 de junho, das 13h30 às 16h30, será oferecido o curso Cozinha Criativa – Preparos à Base de Pinhão, que propõe receitas inovadoras utilizando o pinhão como ingrediente principal da culinária regional.

Mercado Municipal

No Mercado Municipal, será realizado no dia 14 de junho, das 8h às 17h, o Workshop Caldos e Sopas, com foco em técnicas variadas para o preparo de receitas ideais para o inverno. Já entre os dias 23 e 27 de junho, das 9h às 12h, acontecerá o curso Cardápio de Inverno, que abordará a produção de pratos típicos da estação, como sopas, risotos, massas, cremes e fondue.

Serviço

Cursos gratuitos nas Escolas de Segurança Alimentar

Preparo de Massas Frescas e Recheadas

Data: 2 à 6 de junho, das 9h às 12h

Local: Escola Patrícia Casillo (Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, 822 – Jardim Botânico)

Inscrições: neste link

Culinária Trivial

Data: 2 à 6 de junho, das 13:30 às 16:30

Local: Fazenda Urbana (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições: neste link

Preparo de Carnes, Aves e Peixes

Data: 2 à 6 de junho, das 8h30 às 11h30

Local: Local: Escola Dom Bosco (Rua Júlio Pereira Sobrinho, 215 – Campo de Santana)

Inscrições: neste link

Preparo e Decoração de Bolos e Tortas

Data: 9 à 17 de junho, das 13h30 às 16h30

Local: Escola Patrícia Casillo (Avenida Dr. Dário Lopes dos Santos, 822 – Jardim Botânico)

Inscrições: neste link

Doces Finos

Data: 9 à 13 de junho, das 9h às 12h

Local: Fazenda Urbana (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições: neste link

Produção de Pães Doces e Salgados

Data: 9 à 13 de junho, das 9h às 12h

Local: Casa Culpi (Av. Manoel Ribas, 8.450 – Butiatuvinha)

Inscrições: neste link

Massas e Risotos

Data: 9 à 13 de junho, das 8h30 às 11h30

Local: Local: Escola Dom Bosco (Rua Júlio Pereira Sobrinho, 215)

Inscrições: neste link

Workshop Caldos e Sopas

Data: 14 de junho, das 8h às 17h

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Av. Sete de Setembro, 1.865 – Centro)

Inscrições: neste link

Marmita Saudável

Data: 23 à 27 de junho, das 13h30 às 16h30

Local: Fazenda Urbana (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880 – Cajuru)

Inscrições: neste link

Cozinha Criativa – Preparos à Base de Pinhão

Data: 23 à 27 de junho, das 13h30 às 16h30

Local: Casa Culpi (Avenida Manoel Ribas, 8.450 – Butiatuvinha)

Inscrições: neste link

Cardápio de Inverno

Data: 23 à 27 de junho, das 9h às 12h

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1.865 – Centro)

Inscrições: neste link