Banho quentinho no frio de Curitiba? Fique atento com a manutenção do seu aquecedor

O frio chegou e promessa de queda de temperatura em Curitiba. Para aquecer, nada melhor do que garantir um banho quentinho e aconchegante com segurança. A manutenção dos aparelhos a gás é importante, e vale ficar atento com medidas simples.

Um dos principais pontos de atenção está no risco de acúmulo de monóxido de carbono, um gás invisível, sem cheiro e que pode ser gerado quando os aparelhos estão sem a manutenção adequada.

“Agora, nos meses mais frios do ano, intensificamos nossas campanhas de orientação, reforçando a importância da manutenção dos aparelhos a gás, uma ação fundamental para garantir conforto térmico seguro”, afirma Maurício Pereira, gerente de Segurança da Compagas.

Quatro passos importantes para a revisão do gás

Durante o procedimento de manutenção, é importante verificar os dutos de exaustão dos aquecedores: eles devem estar desobstruídos e sem deformações. Essa checagem simples ajuda a garantir o bom funcionamento dos aparelhos.

a revisão deve ser feita ao menos uma vez ao ano.

observe a cor da chama que deve ser azul. Se notar alguma cor diferente, procure um técnico;

em caso de suspeita de vazamento de gás, abra imediatamente as janelas, feche as válvulas dos aparelhos e evite qualquer ação que possa gerar faíscas como acender luzes, ligar eletrodomésticos ou usar isqueiros. Acione o Corpo de Bombeiros o quanto antes.

