Frio intenso e chuva: Curitiba enfrenta queda brusca de temperatura

A previsão do tempo em Curitiba sofre uma reviravolta nesta quarta-feira (28). Segundo dados do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a capital paranaense terá uma queda brusca nas temperaturas, com máxima prevista de 19°C e mínima de 10°C. A grande mudança começa a partir desta quarta-feira, com a queda de temperatura, efeito que deixa Curitiba em um alerta laranja para declínio de temperatura, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Além do alerta laranja o Inmet emitiu outro amarelo. Um alerta laranja indica declínio de temperatura, com risco à saúde, enquanto um alerta amarelo prevê a possibilidade de temporais. Segundo o Simepar, Curitiba pode ter um acumulado de 2,3 mm nesta quarta-feira.

A previsão do Simepar aponta para céu parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia. A chuva em Curitiba ocorre principalmente a partir das 11h.

“Seguimos acompanhando o avanço da frente fria pelo Paraná. A chuva se espalha por praticamente todas as áreas do interior do estado. Há atividade elétrica (raios) principalmente no centro-sul e no noroeste paranaense. Os acumulados de precipitação, nesta madrugada (até as 03 h), foram mais expressivos no sudoeste, onde choveu acima de 30 mm em algumas cidades. As rajadas de vento ficaram perto dos 70 km/h em Laranjeiras do Sul e em Altônia”, disse o meteorologista Samuel Braun.

Importante destacar ainda a situação crítica do tempo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que enfrentam condições severas do tempo.

Curitiba em alerta de temporal e declínio da temperatura

Alerta laranja para declínio acentuado de temperatura, válido até as 10h de quinta-feira (29). Esse nível de alerta indica perigo, com riscos à saúde, como hipotermia, especialmente para populações vulneráveis.

Alerta amarelo para tempestades, em vigor até o meio-dia desta quarta-feira (28). Este alerta sinaliza perigo potencial, com previsão de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há baixo risco de cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Previsão do tempo para Curitiba na quinta-feira

Para amanhã, a previsão do tempo em Curitiba indica uma leve melhora nas condições climáticas. O Simepar prevê temperaturas entre 10°C e 17°C, com redução na probabilidade de chuva. No entanto, o céu permanecerá parcialmente nublado, e os ventos continuarão moderados, vindos do sudeste.

Tempo no sul do Brasil preocupa

A situação no Sul do Brasil segue preocupante, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que enfrentam instabilidades climáticas severas nesta semana. No território gaúcho, ainda há áreas em estado de atenção devido ao solo encharcado e ao risco de novos temporais, após as fortes chuvas registradas em maio. Já em Santa Catarina, a aproximação de uma nova frente fria traz possibilidade de rajadas de vento, queda acentuada de temperatura e chuvas isoladas, agravando o cenário em regiões já afetadas por enchentes.

