Histórico Bar Stuart vai reabrir em Curitiba após acordo na Justiça

O Stuart, o bar mais antigo do Paraná, o segundo do Brasil, e um dos mais tradicionais de Curitiba, vai reabrir após acordo judicial ocorrido na manhã desta terça-feira (27) no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A boa notícia para os fãs do local que foi fechado no fim de 2023, é que o acerto aconteceu depois de longas tratativas entre as partes. Não existe previsão de abertura da porta devido as reformas que irão acontecer nos próximos meses.

A demora na resolução do caso ficou por conta do passivo trabalhista dos funcionários Sebastião, Dino, Joel, Alemão e Marta, e outros da cozinha. O Stuart, apesar de ser reconhecido nacionalmente e atrair clientes de várias partes do Mundo, passava por enormes dificuldades financeiras, e piorou com a morte do antigo proprietário, o Nelson Ferri, em 2021.

Como será o novo Stuart, em Curitiba?

Algumas respostas sobre o futuro do Stuart devem ser confirmadas nos próximos dias. A fachada com seus toldos vermelhos como era antigamente devem retornar. Já o cardápio vai ter novidades para os clientes, sem perder as iguarias como testículos de touro, a carne de rã, o rabo de jacaré, e outros. Porções e salgados podem aparecer como novidade.

De acordo com Hyorrana Ribeiro de Melo, do Escritório Laporte, e que representa os antigos funcionários, foi um desafio esse caso. “Estamos sem acreditar, é um presente para Curitiba. Foi uma novela, mas o caminho está definido”, relatou a advogada do escritório Laporte & Ribeiro

Quem é o novo dono do Stuart?

Os novos donos do Stuart pediram segredo para a reportagem da Tribuna do Paraná após a confirmação do acerto. O que é certo, é que se trata de pessoas experientes em gestão de bares e restaurantes da cidade.

Bar mais antigo do Paraná é palco de muitas histórias no Centro de Curitiba

No começo de dezembro de 2023, o Stuart, encerrou um ciclo de 119 anos. A história começou em 1904, na Rua Comendador Araújo, Joseph Richter e o casal Stuart (origem do nome do bar), fundaram o Bar e Confeitaria Stuart. Levava também o nome de confeitaria, pois o estabelecimento vendia doces, salgadinhos e sorvetes. Tinha como funcionários os irmãos Afonso e Leopoldo Mehl.

Foto: Arquivo/Ciciro Back

Em 1934, os irmãos Mehl compraram o Stuart, e passou a funcionar na esquina das Ruas Voluntários da Pátria e XV de Novembro, na Boca Maldita. Na década de 1950, o dono do prédio em que o bar estava alocado estava alocado, Artur Hauer, decidiu por demolir o edificio. Constâncio Bocardin, outro comerciante da região, faz aos irmãos Mehl a proposta de ceder a eles o seu ponto , onde ficava uma farmácia.

Os Mehl aceitaram a proposta em 1954, e o bar se transferiu para o local onde está até hoje, em frente à Praça Osório, esquina com a Alameda Cabral. Três anos depois, em 1957, o prédio que estava sendo construído no antigo lugar do bar ficou pronto, e o proprietário convidou os irmãos a voltarem para lá.

Eles não entraram em consenso, e a sociedade entre os irmãos foi desfeita. Afonso ficou com o Bar Stuart e Leopoldo abriu a Confeitaria Iguaçu.

Alguns anos depois, Afonso passou o Bar para seu cunhado, Ronald Abrão, o “Ligeirinho”, que já havia trabalhado no Stuart quando criança/adolescente. Ligeirinho foi um dos ícones dos bares curitibanos, começou com a tradição de realizar sorteios diários de rifas valendo algum animal, como um leitão, peru e frango aos clientes na mesa. “Vai rodar a rifa”, gritava animado no tempo em que se anotava tudo no papel e uma boa caneta que ficava no avental.

Ao lado do Ligeirinho estava o italiano Dino Chiumento. Chegou ao Stuart em 1949, garçom de formação de um restaurante de Morretes, no Litoral do Paraná. Foi convidado por Leopoldo Mehl, proprietário na época para trabalhar no Stuart. Aceitou a proposta, carregou por anos a bandeja prateada e depois passou a administrar o bar.

Nelson em uma das mesas do Bar Stuart. Foto: Reprodução/Facebook

Ligeirinho saiu da sociedade para montar o próprio comércio, e Dino ficou no comando até 2008, quando Nelson Ferri assumiu. Com uma simpatia peculiar, Ferri retomou eventos aos sábados no Stuart, atraindo novos clientes e turistas.

Ferri veio a falecer em abril de 2021 de Covid-19.

No posto, assumiu o Carlos, filho de Nelson Ferri, que contou com a colaboração de expoentes da boêmia e da boa conversa.

