Saída do Contorno Leste para João Leopoldo Jacomel será fechado em definitivo

A partir desta terça-feira (27), os motoristas que trafegam pelo Contorno Leste com destino a Piraquara devem estar atentos à sinalização. Devido a uma obra realizada por terceiros na marginal do Contorno, a saída 85-A, que dá acesso à rodovia deputado João Leopoldo Jacomel (PR-415), será interditada de forma definitiva.

O bloqueio tevr início às 7h desta terça-feira (27) e será permanente. A intervenção prevê a demolição do acesso existente, que será substituído por um novo acesso à rodovia estadual, realizado por meio da via marginal já executada, localizada alguns metros antes do acesso atual.

Para garantir a correta orientação dos motoristas, a placa indicativa da “Saída 85-A” será remanejada para o novo acesso via marginal, evitando a necessidade de retorno para a rodovia deputado João Leopoldo Jacomel.

A Arteris Litoral Sul reforça a importância da atenção à sinalização e do respeito aos limites de velocidade no trecho em obras.