Como limpar o galão de água? 5 dicas para evitar problemas

A praticidade dos galões de água e a percepção de que a água mineral é mais pura e segura virou característica na casa dos brasileiros. É importante que os consumidores adotem práticas adequadas de higienização para evitar doenças.

Confira cinco dicas para deixar o galão limpo desde a chegada em casa. A especialista Raquel Prussak Alves, auxiliar de laboratório de qualidade da Font Life, caprichou no alerta.

– Cuidados com o transporte, armazenamento e limpeza do galão

“ Evite a exposição à luz solar e armazene em locais adequados, são essenciais para manter a água sempre fresca e pura”, disse Raquel.

–Passo a passo para a higienização do galão:

Limpeza do gargalo: utilize detergente neutro, uma esponja ou pano limpo e água para limpar a parte superior do galão, especialmente o gargalo. Enxágue bem com água corrente até remover completamente o detergente.

Limpeza externa: repita o mesmo processo na parte externa do galão, removendo poeira e sujeira acumuladas.

Limpeza interna: para a área onde o galão é inserido no bebedouro, deixe de molho por 15 minutos em uma mistura de água e vinagre em partes iguais. Depois, drene a solução pela torneira ou saída de água e finalize com bastante água corrente.

Higienização da bomba manual: se você usa uma bomba para retirar a água do galão, desmonte as peças, lave com detergente neutro e enxágue bem com água corrente. Certifique-se de que esteja completamente seca antes de usar novamente.

“Com os cuidados adequados, é possível evitar contaminações e desfrutar de uma água sempre pura e refrescante. Não descuide desse processo e faça da higienização uma rotina em sua casa. Sua saúde agradece”, ressaltou Raquel.

Vale reforçar que a falta de higienização adequada pode levar à contaminação da água por bactérias, fungos ou resíduos que se acumulam no galão, especialmente no gargalo e na área de contato com o bebedouro. Isso pode comprometer o sabor e a aparência da água.

