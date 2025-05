Imobiliária de Curitiba faz sucesso com “tiradas” engraçadas em placas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma imobiliária de Curitiba voltou a chamar a atenção de quem passa na frente de alguns dos imóveis que ela administra pela cidade. Na esquina da Rua Amintas de Barros com a Rua 21 de Abril, no bairro Alto da Glória, eles colocaram uma placa com a seguinte frase: “A disputa por pontos aqui vai ser tão grande quando lá no Couto”.

A flecha aponta para o Estádio Couto Pereira, do Coritiba, que fica alguns metros distante dali. A ideia foi mais uma vez do time de marketing e comunicação da empresa. “Temos um departamento de marketing muito competente, que sempre desenvolve ideias ‘fora da caixa’, buscando uma forma diferente de comunicação. Ao invés de colocar ali só ‘mais um negócio realizado’ a gente quer impactar mais as pessoas”, disse o proprietário da imobiliária Sillos, Daniel Sillos Martins.

Esta não é a primeira vez que a empresa chama a atenção. Flagramos uma brincadeira feita no bairro Cabral, mesmo da sede da imobiliária, em que os personagens da brincadeira foram o novo ponto comercial e um tradicional restaurante de Curitiba. Clique aqui para ver!

Perto dali, no bairro Cristo Rei, outra placa chamou a atenção em um terreno na Rua Padre Germano Mayer no ano passado: “A páscoa vem aí. Traga seu imóvel e garanta o cacau”. No mesmo bairro, em uma placa perto de uma pizzaria, o gracejo foi: “Só não locamos mais rápido que a entrega de pizza deles”. E tem até frases engraçadas em outras mídias, como nos elevadores. “O Dia dos Namorados vem a´e teu imóvel continua sem pretendentes?”.

“As placas da Sillos desempenham um papel estratégico na visibilidade dos imóveis. Com mensagens criativas e posicionamento assertivo, conseguimos atrair atenção imediata e gerar interesse real. Elas são uma ferramenta poderosa na conexão entre ponto certo e cliente certo”, disse Daniel à Tribuna.