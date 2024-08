Placa de imobiliária brinca com restaurante vizinho em Curitiba

Uma boa ideia sempre se destaca na correria do dia a dia das grandes cidades. Quem passa pelo bairro Cabral, em Curitiba, e conhece um pouco do comércio daquela região, inevitavelmente deixa o sorriso escapar ao olhar para a placa fixada na fachada de um imóvel na Avenida Munhoz da Rocha. A frase é:

“O vizinho vende frango. A gente aluga no galeto”.

A Sillos Imóveis, responsável pela locação do prédio construído onde ficava a videolocadora Nobel (essa é só pros antigos mesmo), teve a grande sacada de brincar com o vizinho, o tradicional restaurante italiano La Casa Di Frango. Espirituosa, a frase cita o termo “galeto” (frango “novo”, abatido com pouca idade), expressão popular em Curitiba que significa “rápido”, para completar o gracejo.

Conversamos com Daniel Sillos Martins, proprietário da imobiliária. “Temos um departamento de marketing muito competente, que sempre desenvolve ideias ‘fora da caixa’, sempre buscando uma forma diferente de comunicação. Ao invés de colocar ali só ‘mais um negócio realizado’ a gente quer impactar mais as pessoas”, contou.

Segundo ele a ideia deu muito certo e repercutiu bastante dentro do universo da empresa. “Deu muito certo. Pessoas postaram e marcaram a gente no Instagram, enviaram as fotos, comentaram. Uma placa custa X reais, uma boa ideia tem valor imensurável”, concluiu Daniel, que finaliza dizendo que a inovação e o aluguel rápido está no DNA da empresa.

