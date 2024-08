Novo sentido! Rua de Curitiba tem mudança no trânsito a partir desta terça

Em Curitiba, uma rua do bairro Capão Raso passa por mudanças no trânsito a partir desta terça-feira (20). A Rua Santa Mônica terá sentido duplo de circulação, em uma alteração, que segundo a Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), deve melhorar a fluidez viária na região.

Com a mudança, já a partir das 11h desta terça, a Rua Rua Santa Mônica terá sentido duplo de circulação entre as ruas Elói Orestes Zeglin e Marechal Althayr Roszanniy.

Agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!