Novo shopping de Curitiba deve inaugurar em agosto

Localizado no bairro Uberaba, em Curitiba, às margens da antiga Avenida das Torres (Avenida Comendador Franco), o Flow Open Mall deve inaugurar em meados de agosto. Com 85% das lojas já locadas, o novo shopping tem um conceito “open mall”, que mistura ambientes externos e internos (climatizados), com corredores mais amplos e ambientes diferenciados.

O supermercado Max Atacadista e a Academia Ultra são as lojas âncora do Flow, que terá um mix de fast-foods, serviços de saúde e beleza, kids place, telefonia, moda entre outras. Já estão confirmados Boticário, Natura, Kopenhagen, Cacau Show, Claro, Vivo, Tim, CVC, Via Pink, Anjos Colchões, Giraffas, Call Farma e Homenz.

O novo shopping terá inicialmente 60 lojas, com outras 40 já no plano de expansão (espaços de 24 metros quadrados até 5,4 mil metros quadrados). São 700 vagas de estacionamento cobertas

O Flow está localizado na Avenida Comendador Franco, nº 7000, onde estima-se que 5% da frota de veículos da cidade passa pelo local, com uma área de influência de 700mil pessoas. A área total do empreendimento é de aproximadamente 34.000 m²