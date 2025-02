Curitiba quebra novo recorde de calor e Litoral ferve com 54,2ºC

Dominada pelo calor, Curitiba superou a temperatura máxima de terça (11) e bateu um novo recorde de dia mais quente do ano nesta quarta-feira (12), com o registro de 31,9ºC pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Terça (11), até então, havia sido o dia mais quente de 2025 na capital paranaense, com 31,4ºC.

Pelo registro da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o dia foi ainda mais quente. O termômetro do Inmet marcou 32,2ºC em Curitiba. Cidades da região metropolitana também estão no caldeirão e bateram a temperatura mais alta de 2025: 31,5ºC em Colombo, 31ºC em Fazenda Rio Grande, 31,3ºC na Lapa e 32,2ºC em Pinhais.

O calorão está em todo o Paraná. O município de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, também viveu o dia mais quente de 2025 com a temperatura de 30,7ºC. Já no litoral os recordes foram batidos em Antonina (37,4ºC) e Morretes (38ºC).

Vai continuar calor em Curitiba?

A previsão do Simepar aponta que na quinta-feira (13) o tempo segue abafado em todo o Paraná. Em Curitiba e outras regiões há previsão de pancadas de chuva que também podem evoluir para temporais.

Para quinta a máxima prevista na capital é de 29ºC e mínima de 19ºC, com 98% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Sensação térmica de derreter no litoral do Paraná

Além das altas temperaturas registradas em várias cidades do Paraná, a sensação térmica contribui na forma como sentimos o calor. O litoral dominou esse quesito, com cidades ultrapassando os 50ºC nesta quarta, conforme divulgou o Simepar.

Veja as cidades paranaenses com a sensação térmica mais alta nesta quarta-feira:

Guaraqueçaba: 54,2°C

54,2°C Antonina: 51ºC

51ºC Paranaguá: 46ºC

46ºC Guaratuba: 43,8ºC

A sensação térmica desses quatro municípios foi ainda mais alta do que a registrada na terça-feira (11): Antonina (46,6°C), Guaratuba (37,5°C), Paranaguá (40,7ºC) e Guaraqueçaba (52,2ºC).