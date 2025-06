Você conhece a Borscht? Prove essa e mais sopas ucranianas em Curitiba

Curitiba ganha ainda mais relevância no circuito da gastronomia afetiva com a realização do Festival de Sopas da Ucrânia, promovido pelo UKRA BAR, reconhecido como o maior restaurante ucraniano de Curitiba. Entre os dias 20 de junho e 03 de agosto, a casa convida o público a experimentar tanto os sabores intensos como o acolhimento do estabelecimento.

O festival conta com cinco receitas que provocam o paladar com misturas inusitadas, ideais para os dias frios da capital paranaense. A experiência custa R$ 28 por cumbuca ou R$ 22 para quem chega pelo Festival Bom Gourmet.

“A sopa é muito mais do que um prato para o povo ucraniano. Ela representa identidade. Com este festival, temos a oportunidade de apresentar essas raízes ao público curitibano e amplificar a divulgação da cultura ucraniana”, afirma Ana Paula Palu, porta-voz do UKRA BAR.

Cardápio sazonal

Borscht – Ícone da gastronomia ucraniana, é preparada com beterraba, repolho, legumes e finalizada com creme de leite azedo. Uma explosão de cor.

Ukha – Uma versão ousada da sopa de peixe, que contempla tilápia fresca e vodka para aquecer.

Solyanka – Conhecida como “a sopa azeda”, combina carne de porco com pepino azedo, azeitonas e alcaparras, resultando em um caldo intenso.

Kapusniak – Tradicional sopa de inverno feita com caldo de repolho e cortes de porco.

Goulash – Caldo encorpado de carnes em cubos, especiarias e batata.

Serviço

UKRA Bar – Festival de Sopas da Ucrânia

Período: de 20 de junho a 03 de agosto de 2025.

Valor por cumbuca: R$ 28,00

Valor promocional via Festival Bom Gourmet: R$ 22,00

Endereço: Rua Pará, 1079, Água Verde (Clube Poltava). Curitiba-PR

Instagram: @ukra.bar