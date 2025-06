8 sopas nutritivas e saborosas para o almoço nos dias frios

As baixas temperaturas chegaram e, com elas, o momento de encher os pratos com comidas deliciosas para se aquecer. Além da tradicional sopa de carne com legumes, você pode explorar uma infinidade de variações, combinando ingredientes nutritivos e saudáveis para manter o corpo quentinho e cheio de energia. A seguir, confira 8 receitas de sopas para o almoço nos dias frios!

1. Sopa de legumes para os dias frios

Ingredientes

1 colher de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de alho picado

1/2 cebola-roxa picada

1 abobrinha cortada em meias-luas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 batata cortada em cubos

2 tomates maduros sem sementes picados

1 xícara de chá de abóbora em cubos pequenos

100 g de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 pimentão vermelho em cubos

1 colher de sopa de extrato de tomate

1 l de água quente

Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente dourados. Em seguida, acrescente os tomates picados e o extrato de tomate. Refogue por 3 minutos, até começar a formar um fundo alaranjado.

Adicione a cenoura, a batata, a abóbora e o pimentão. Misture bem e refogue por mais 3 minutos. Junte a água quente e tempere com sal, orégano e pimenta-do-reino. Cozinhe em fogo médio por 10 minutos com a panela semitampada. Acrescente a abobrinha e o tomate-cereja e continue o cozimento por mais 5 minutos, até que todos os legumes estejam cozidos, porém inteiros. Desligue o fogo e finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

2. Sopa de ervilha com batata-doce

Ingredientes

1 xícara de chá de ervilha seca

1 batata-doce cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura em rodelas

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de água

1 folha de louro

Noz-moscada ralada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho. Junte a batata-doce e a cenoura e refogue por 3 minutos. Acrescente a ervilha, a água e a folha de louro. Tampe e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Retire a pressão, ajuste o sal e a pimenta-do-reino, finalize com noz-moscada e sirva quente.

Sopa de cogumelos com legumes (Imagem: anghelvirel | Shutterstock)

3. Sopa de cogumelos com legumes

Ingredientes

250 g de cogumelos frescos fatiados (shitake ou paris)

1 tomate picado sem sementes

1 xícara de chá de vagem picada

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 talo de salsão picado

1 cebola-roxa picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

4 xícaras de chá de caldo de legumes

1 colher de sopa de extrato de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha fresca picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça o azeite em uma panela média em fogo médio e refogue a cebola-roxa até começar a dourar. Acrescente o alho e mexa por um minuto. Depois, adicione o salsão e a abobrinha. Refogue por 4 minutos. Em seguida, junte o tomate, o extrato de tomate e as vagens. Misture bem.

Despeje o caldo de legumes quente e deixe ferver. Cozinhe em fogo médio por cerca de 15 minutos com a panela semitampada. Após, adicione os cogumelos fatiados e cozinhe por mais 5 minutos, apenas até ficarem macios, mas ainda com textura. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e finalize com salsinha fresca picada.

4. Sopa de fubá com couve-manteiga

Ingredientes

8 folhas de couve-manteiga

6 colheres de sopa de fubá dissolvido em 6 colheres de sopa de água

1 colher de café de sal

1/2 colher de café de pimenta-do-reino branca moída

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

700 ml de caldo de legumes

Azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte a couve-manteiga e refogue por 3 minutos. Cubra com caldo de legumes e cozinhe por 5 minutos. Junte a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Acrescente o fubá dissolvido e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e sirva em seguida.

5. Sopa de frango com mandioquinha e espinafre

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em cubos

2 mandioquinhas descascadas e cortadas em rodelas grossas

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 maço de espinafre higienizado e picado

higienizado e picado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 l de caldo de frango

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Cheiro-verde fresco picado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola picada e refogue até começar a dourar. Acrescente o alho e refogue por mais um minuto. Adicione os cubos de frango e refogue até que fiquem levemente dourados por fora. Mexa bem para selar todos os lados da carne.

Junte as rodelas de mandioquinha e de cenoura. Misture por 1 minuto para incorporar os sabores. Adicione o caldo de frango, misture bem e tampe parcialmente a panela. Deixe cozinhar por 20 minutos em fogo médio, ou até que a mandioquinha esteja bem macia.

Acrescente o espinafre picado e cozinhe por mais 3 minutos, apenas até murchar. Tempere com sal, pimenta-do-reino moída e uma pitada de noz-moscada. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde picado. Sirva bem quente.

6. Sopa de pinhão com legumes e cheiro-verde

Ingredientes

2 xícaras de chá de pinhão cru com casca

1 batata cortada em cubos

1 chuchu descascado e cortado em cubos

descascado e cortado em cubos 1 cenoura picada

1 tomate maduro sem sementes picado

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 folha de louro

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 l de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde picado para finalizar

Modo de preparo

Coloque o pinhão em uma panela de pressão, cubra com água e adicione uma pitada de sal. Tampe e leve ao fogo alto. Quando pegar pressão, abaixe o fogo e cozinhe por 40 minutos. Após o tempo, desligue o fogo e espere a pressão sair completamente. Escorra e deixe esfriar o suficiente para manusear. Corte a ponta de cada pinhão com uma faca e pressione para retirar a casca. Pique os pinhões em cubos pequenos e reserve.

Em uma panela média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Refogue a cebola até começar a dourar. Junte o alho e refogue por mais um minuto. Adicione o tomate picado e cozinhe até começar a desmanchar. Acrescente a batata, a cenoura e o chuchu e refogue por 3 minutos.

Após, adicione a água e a folha de louro. Cozinhe com a panela tampada parcialmente por 20 minutos, até os legumes ficarem macios. Acrescente o pinhão já cozido e picado. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por mais 5 minutos para incorporar os sabores. Desligue o fogo, descarte a folha de louro e finalize com cheiro-verde picado. Sirva a sopa ainda quente.

Sopa de músculo bovino com legumes e macarrão (Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock)

7. Sopa de músculo bovino com legumes e macarrão

Ingredientes

200 g de músculo bovino cortado em cubos

1/2 xícara de chá de macarrão integral

200 g de batata descascada e picada

descascada e picada 100 g de cenoura descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

200 g de mandioquinha descascada e picada

200 g de mandioca descascada e picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o músculo e refogue até dourar, mexendo ocasionalmente. Junte a batata, a cenoura, a mandioquinha e a mandioca. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão. Passado esse tempo, desligue o fogo, espere a pressão sair e abra a panela. Coloque o macarrão e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até o macarrão ficar al dente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

8. Sopa de cebola

Ingredientes

4 cebolas descascadas e cortadas em rodelas

4 colheres de sopa de margarina sem sal

2 colheres de sopa de azeite

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de sopa de farinha de trigo

1,5 l de caldo de frango

1/2 xícara de chá de vinho branco seco

1 folha de louro

1 colher de chá de tomilho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a margarina e o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione as cebolas e refogue até caramelizar, mexendo ocasionalmente. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Junte o vinho branco e cozinhe até evaporar completamente. Coloque a farinha de trigo e misture até dourar. Adicione o caldo de frango, a folha de louro e o tomilho e misture até a farinha dissolver. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 25 minutos e desligue o fogo. Sirva em seguida.