Geada transforma tradicional Parque de Curitiba: paisagem digna de filme

No dia mais gelado do ano em Curitiba as imagens do Parque Barigui traduzem toda a beleza do frio curitibano. O parque mais tradicional de Curitiba virou cenário para muita gente garantir belos registros do fenômeno.



Houve até quem tivesse coragem de se exercitar e claro fazer o registro da geada que transformou a paisagem do gramado verde para branco, uma verdadeira cena de filme.

Confira os registros feitos pelo repórter fotográfico Átila Alberti, da Tribuna, que saiu cedo para garantir esta belíssima galeria:

Temperatura em Curitiba

Até às 7h a temperatura registrada em Curitiba era de – 0,3 °C, mas esse valor pode ser menor. De acordo com o Simepar, até às 8h as temperaturas podem cair ainda mais em todo o Paraná.

