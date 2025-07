Mega Sena 2882: Apostas de Curitiba batem na trave e faturam mais de R$ 30 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Mega Sena 2882 foi sorteada na noite desta terça-feira (1º) e mudou a vida de um apostador de Goiânia, que levou sozinho o prêmio acumulado de R$ 55.951.665,00. Mas, olha só: três apostas de Curitiba ficaram por apenas um número de distância de entrar para a lista dos novos milionários do Brasil!

Essas três apostas curitibanas acertaram cinco dos seis números sorteados: 11, 15, 19, 23, 49 e 51. Cada uma vai levar para casa um prêmio de R$ 33.594,47. Nada mal para quem chegou tão perto do grande prêmio!

E tem mais: uma dessas apostas foi feita em bolão com cinco participantes aqui da capital paranaense. Ou seja, cada sortudo (ou quase!) vai receber pouco mais de R$ 6.700. Já dá pra fazer uma bela festa ou quitar umas continhas, né?

Onde foram feitas as apostas de Curitiba?

Segundo a Caixa Econômica Federal, as apostas premiadas de cinco números foram feitas em:

Batel Loterias LTDA – individual e simples

Bonanza Loterias – individual e simples

Zanpeka Loterias – bolão com 5 cotas

Teve muita gente premiada?

Ao todo, 97 apostas em todo o país acertaram a quina e faturaram o mesmo valor: R$ 33.594,47 cada. Outras 5.365 apostas fizeram a quadra (quatro acertos) e vão embolsar R$ 867,70.

Como apostar na Mega Sena 2883?

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (3), e o prêmio recomeça com um valor estimado de R$ 3,5 milhões.

Se você quiser tentar a sorte, dá pra fazer sua aposta até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica ou online, pelo site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com 6 números, custa R$ 5,00.

