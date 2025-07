Praça milionária vira problema no Bigorrilho: “Nova Praça do Medo”, dizem moradores

A iluminação da Praça da Ucrânia no Bigorrilho, em Curitiba, tem sido motivo de preocupação para os moradores da região. A praça foi inaugurada em outubro de 2024, após um investimento de R$ 6,24 milhões, provenientes de recursos do município de Curitiba. Porém, um problema tem preocupado moradores do entorno: a escuridão.

“Faz mais de 40 dias que está tudo no escuro. As vezes acende meia praça, só lado direito, só lado esquerdo. Desde que foi inaugurada, está sempre com problema”, relatou Maurício Zaninetti, morador da região.

Segundo ele, desde a última quarta-feira (25), a praça da Ucrânia ela está com todas as luzes apagadas no período da noite. “As banquinhas que tem ali ficam no escuro. No último dia 20, choveu, e o pessoal da feira só ficou com as luzes dos trailers”, completou o morador.

Praça da Ucrânia passou recentemente por uma mega revitalização que custou mais de R$ 6 milhões. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

O analista de informática afirma ter feito solicitações via 156, mas que não foram atendidas.

Em um vídeo gravado no último dia 28 de junho ele mostra a praça no período da noite e chega a chamar o local de “Praça do Medo”.

Em nota, a prefeitura de Curitiba informou que está averiguando a situação para corrigir o problema que impede o correto funcionamento do disjuntor que controla a iluminação da Praça da Ucrânia.

Reclamação era grande antes da revitalização

Em 2023, um desabafo sobre as condições da Praça da Ucrânia foi feito para a Tribuna do Paraná, por um morador da região. “A Praça da Ucrânia está precisando de ajuda. Ela está abandonada. Acho que falta apelo para a prefeitura olhar por nós moradores da região do Bigorrilho”, relatou, em 2023, João Cândido Hartmann, aposentado que tem o nome da mesma rua em que reside, via que também é o endereço da praça que foi inaugurada em 1967, em homenagem ao povo ucraniano.

Na época, era fácil perceber ao caminhar pela praça, que pedras de petit-pavê estavam faltando e deixando buracos pelo local. Próximo à uma pequena escadaria, também havia rachaduras que deixavam o piso irregular. Três dias depois da reportagem, a prefeitura anunciou um plano de revitalização do espaço.

