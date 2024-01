A chuva vai marcar presença em Curitiba na semana que se inicia. Segundo o Simepar, todos os dias podem ter chuva a partir desta segunda-feira. A precipitação acumulada ao longo da semana deve chegar aos 47 milímetros até o próximo domingo (28).

Para esta segunda-feira a previsão do tempo para Curitiba aponta máxima de 21ºC e 12,2 milímetros de chuva acumulada. A chuva que pode ocorrer ao longo de todo o dia de forma isolada.

A temperatura para Curitiba nesta semana segue amena, com máxima não passando dos 19ºC a partir de terça-feira. O tempo volta a “esquentar” a partir de domingo, dia 28. Não há alertas de temporal para o Paraná.

Previsão do tempo para o Litoral

No litoral paranaense o tempo segue aquecido nos próximos dias. A semana começa com máxima de 24ºC e risco de chuvas isoladas. A semana segue com temperaturas beirando os 24ºC e com ocorrência de chuva. Não há alerta de temporal.

