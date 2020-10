Nada de chuva para Curitiba e litoral do Paraná. Assim é a previsão para este domingo (11) e a segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Temperaturas ficam amenas e ideias para curtir alguns programas bem familiares, sem esquecer da proteção contra o novo coronavírus.

Para este domingo, a capital paranaense deve ter máxima de 21°C no período da tarde. O sol aparece em alguns momentos do dia, mas sempre com muitas nuvens. Aliás, vai uma dica bacana para relembrar a infância e ainda levar a criançada para um passeio. O Circo Vostok está com apresentações no sistema Drive-In e com toda a segurança. Confira aqui os horários e dê aquela força para os artistas que ficaram sete meses parado.

Já no litoral, o tempo vai ser bem semelhante ao de Curitiba. Na charmosa Morretes, terra do barreado e da cachaça de banana, a máxima chega a 23°C. Sem previsão de chuva no litoral para o domingo e feriado. A dica é o passeio histórico de trem que já está operando desde agosto e atendendo todos os protocolos de segurança, higienização e com 50% da capacidade máxima. Vai nesta e só não esqueça do álcool gel e máscara.

No interior do Paraná, a grande parte vai ter para os próximos dias temperaturas mais elevadas. Em Santa Mariana, cidade aniversariante deste domingo, e localizada no norte pioneiro, a máxima deve bater 32°C no feriado. Bom domingo e ótimo feriado!