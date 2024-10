Santuário de Curitiba recebe imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, vai receber nesta terça-feira (08), às 19 horas, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida – uma réplica da original que está exposta no Santuário Nacional, em São Paulo.

Enviada diretamente da Basílica, a imagem será recebida com grande expectativa pelos devotos, marcando o início de uma programação especial em honra à Padroeira do Brasil, celebrada no dia 12 de outubro.

O Tríduo em preparação para a festa da Padroeira do Brasil começará no dia 9 de outubro, com celebrações em dois períodos, à tarde e à noite, para facilitar a participação de todos os devotos do Santuário. Confira:

Tríduo de Aparecida:

Dia 09 (quarta-feira): Novenas às 15h e 19h

Novenas às 15h e 19h Dia 10 (quinta-feira): Missas às 15h e 19h30

Missas às 15h e 19h30 Dia 11 (sexta-feira): Missas às 15h e 19h30

Programação de 12 de outubro do Santuário Perpétuo Socorro

No dia 12 de outubro, o Santuário Perpétuo Socorro contará com uma programação especial, com cinco missas que acontecerão às 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30, além da procissão em honra à Nossa Senhora Aparecida às 19h.

Redentorista do Santuário, Padre Joaquim Parron comenta sobre os preparativos e a expectativa de acolher milhares de fiéis durante a semana especial. “Estamos preparando cada detalhe com muito carinho para receber a Mãe Aparecida e seus devotos. Só nas quartas-feiras, mais de 35 mil pessoas passam pelo Santuário, e no final de semana, recebemos mais de 10 mil fiéis. Ao todo, mais de 50 mil devotos visitam o Santuário a cada semana, e durante esta semana especial, esperamos que esse número aumente ainda mais. Estamos prontos para acolher a todos com muita fé e devoção,” afirma.

Horários das missas do Santuário Perpétuo Socorro

O Santuário Perpétuo Socorro oferece uma ampla programação semanal, com celebrações nos seguintes horários:

Segunda: Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30

Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30 Terça: Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30

Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30 Quarta: 17 novenas ao longo do dia, começando às 6h e terminando às 22h, com missas às 7h, 12h e 21h

17 novenas ao longo do dia, começando às 6h e terminando às 22h, com missas às 7h, 12h e 21h Quinta: Missas às 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30

Missas às 7h, 9h, 12h, 15h e 19h30 Sexta: Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30

Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30 Sábado: Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30

Missas às 7h, 12h, 15h e 19h30 Domingo: Missas às 7h30, 9h, 10h30, 12h, 15h e 19h

A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida permanecerá no Santuário até o dia 13 de outubro.

