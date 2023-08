O salário mínimo regional do Paraná chegou à casa dos R$ 2 mil de acordo com o decreto assinado na última sexta-feira (4) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O reajuste é o segundo aplicado em 2023, e mantém o Estado com o maior piso regional do Brasil. O mínimo regional não se aplica aos empregados que têm o piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, nem aos servidores públicos.

+Leia mais! Segredos da apresentação da Esquadrilha da Fumaça!

Na primeira faixa, que engloba trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca, o salário passa de R$ 1.731,02 para R$ 1.749,02. Os valores para os demais grupos são de R$ 1.816,60 (setor de serviços administrativos, serviços gerais, reparação, manutenção, vendedores do comércio em lojas e mercados, e trabalhadores domésticos), R$ 1.877,19 (empregados na produção de bens e serviços industriais) e R$ 2.017,02 (técnicos de nível médio).

O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter), composto por representantes dos trabalhadores, dos empresários e do governo estadual, pode determinar um novo reajuste em caso de alteração no valor do salário mínimo nacional. Em ambos os aumentos aplicados neste ano, levaram-se em consideração o valor do piso nacional e a diferença com aumento do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Como era e como ficou o mínimo no Paraná

Faixa 1 – de R$ 1.731,02 para R$ 1.749,02

Faixa 2 – de R$ 1.798,60 para R$ 1.816,60

Faixa 3 – de R$ 1.859,19 para R$ 1.877,19

Faixa 4 – de R$ 1.999,02 para R$ 2.017,02

Você já viu essas??

Como consegue?? Incrível!! Criança de Curitiba deixa famoso apresentador sem palavras!! Espetáculo garantido Confirmado! Esquadrilha da Fumaça se apresenta neste sábado em novo local Você faz?? Um simples detalhe pode salvar a sua vida e a daqueles que você ama!!