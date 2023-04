Sacolões da Família terão promoção em Curitiba nesta Semana Santa

Nesta quarta-feira (5) da Semana Santa, frutas, verduras e legumes estarão mais baratos nos 11 Sacolões da Família da prefeitura de Curitiba, com preço único de R$ 2,99 o quilo para hortifrútis da estação.

Frutas como abacate e banana-maçã e legumes como abóbora, abobrinha, berinjela, beterraba e mandioquinha são alguns dos produtos da pauta de outono.

Você pode saber mais sobre os Sacolões da Família neste link.

Preço

O valor único dos Sacolões da Família sem a promoção desta quarta-feira é de R$ 3,69 o quilo, o que representa menos da metade (53% menor) do preço médio aplicado nos mercados convencionais para hortifrútis.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN), Luiz Gusi, explica que a Prefeitura e permissionários fazem um esforço conjunto para manter o valor único e também um preço abaixo do mercado, sem abrir mão da qualidade dos produtos.

“Nossa intenção é colaborar para que a população possa ter esse desconto para nesta data especial e poder celebrar junto a família com frutas e verduras saudáveis e de qualidade que estão disponíveis nos Sacolões da Família”, reforçou Gusi.

Qualquer pessoa pode comprar nos 11 Sacolões da Família.

Programa

Os Sacolões da Família oferecem frutas e hortaliças de boa qualidade, a preço único por quilo, no mínimo 30% mais barato que no varejo tradicional. São 11 unidades em locais que suprem, com frutas, legumes e verduras, regiões com pouco comércio, os chamados “vazios urbanos”.

O programa mantém uma “pauta mínima de alimentos”, ou seja, uma lista para garantir o fornecimento uniforme de alimentos durante todo o ano. No outono-inverno, a pauta mínima é formada por 23 produtos e, na primavera-verão, 30 produtos.

