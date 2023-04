Sacolão da Praça Rui Barbosa, em Curitiba, vai triplicar de tamanho

O Sacolão da Família da Praça Rui Barbosa, que fica na Rua da Cidadania da Matriz, no Centro de Curitiba, vai ampliar e atender com mais espaço a população da região. O anúncio foi feito pelo prefeito em exercício Eduardo Pimentel, que visitou o sacolão nesta terça-feira (25). A previsão é de que o início e conclusão das obras aconteçam ainda no segundo semestre deste ano.

O Sacolão Rui Barbosa ocupa uma área de 100 m² e com a ampliação passará a ter 300 m². Passam pelo local cerca de 1.600 pessoas por dia que compram, em média, 5 toneladas de alimentos. De acordo com a gerente do Sacolão, Patrícia Barea, as obras de ampliação serão muito bem-vindas.

“O número de clientes aumentou significativamente do ano passado pra cá. Então, é como na nossa casa, quando a família aumenta a casa precisa crescer. A obra vai melhorar muito nosso atendimento e dar conforto para a clientela”, afirmou ela.

Programa

Responsável por oferecer hortifrútis frescos e baratos para aproximadamente 153 mil pessoas por mês e 1,8 milhão por ano, o programa Sacolão da Família comemorou em novembro do ano passado 25 anos de funcionamento. São 11 unidades espalhadas na cidade, onde são vendidas cerca de 1.590 toneladas mensais ou 19 mil toneladas por ano de frutas, verduras e legumes – tudo isso pelo preço máximo de R$ 3,69 o quilo.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Luiz Gusi, lembra ainda que os sacolões servem como reguladores de preços nas regiões onde estão instalados. “Como as unidades oferecem valores mais acessíveis que o do comércio próximo, os demais estabelecimentos acabam tendo que rever suas margens de lucro e valores dos produtos. Assim, quem sai ganhando é a população”, justifica ele. “Além disso, os sacolões suprem de frutas, legumes verduras regiões com pouco comércio, os chamados vazios urbanos”, acrescenta Gusi.

Ao contrário dos Armazéns da Família – programa da Prefeitura de Curitiba que exige cadastro prévio e renda máxima para a população comprar gêneros alimentícios – os Sacolões da Família são abertos a toda a população e sem necessidade de cadastro.

