Ruas de Curitiba serão bloqueadas e ônibus desviados neste domingo

Ruas do bairro Água Verde e do Centro de Curitiba serão bloqueadas na manhã deste domingo (1º) por conta da edição da corrida “The Hardest Run“. O evento busca arrecadar fundos para a construção de uma usina fotovoltaica no Hospital Erastinho, que atende crianças com câncer.

Com as ruas bloqueadas por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran), 29 linhas de ônibus serão desviadas (ver lista abaixo), a partir das 5 horas da manhã até 11 horas.

A largada da corrida está marcada para as 7h na Praça Afonso Botelho (Praça do Athletico). Das 6h30 às 11h, todas as ruas que fazem parte do percurso estarão totalmente bloqueadas devido à grande quantidade de público esperada.

O trajeto inclui a Rua Brigadeiro Franco, Avenida Getúlio Vargas, Westphalen Chile,Avenida Água Verde, Professor Assis Gonçalves, Avenida dos Estados, Ponta Grossa, Pará, Guilherme Pugsley, Brasílio Itiberê, Bento Viana e Rua Ângelo Sampaio.

Linhas de ônibus afetadas

Interbairros I (Horário)

Interbairros I (Anti-Horário)

Interbairros V

Jd. Merces/Guanabara

Bom Retiro / Puc

Cic/Cabral

Cabral / Portão

V. São Paulo

Uberaba

Canal Belém

V. Macedo Via Guabirotuba

Bairro Novo

Alferes Poli

Guilhermina

Lindóia

Dom Ático

V. Cubas

V. Rex

São Jorge

Formosa

Nsa. Sra. Da Luz

Caiua/Cachoeira

Caiua/Faz/Centro

Sta. Quitéria

V. Izabel

V. Rosinha

V. Velha

Cotolengo

Água Verde

