Pastor cria vaquinha para recuperar dependentes químicos na RMC

Há cinco anos, o pastor Fernando Vandervelde vive em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (RMC), e ajuda dependentes químicos a deixarem as drogas e controlarem o vício. No entanto, ele recebeu uma multa de R$ 5 mil. Sem condições de arcar com todo o valor, ele precisa de ajuda para pagar a penalidade e assim conseguir continuar com o trabalho.

A droga é um tema que comove Fernando porque ele mesmo foi dependente químico por mais de 20 anos. Ele relata que começou a usar drogas aos 15 anos e só buscou ajuda aos 45 anos, quando um homem o abordou e prestou auxílio no tratamento.

LEIA TAMBÉM:

>> Carro cruza preferencial e provoca tombamento de outro veículo em Curitiba

>> Fiscais tentam proibir indígenas de expor artesanato no Largo da Ordem

“Um rapaz que ajudava pessoas com dependência química me ajudou. Não só eu, mas muitas pessoas. Ele perdeu o irmão pelas drogas e resolveu ajudar as pessoas. Glória a Deus, eu fui uma delas”, relembra.

Fotos: colaboração.

Fernando iniciou o tratamento e também começou a fazer parte da igreja, onde foi conhecendo mais pessoas que tinham uma história parecida com a dele. Depois que terminou a intervenção, decidiu ingressar em um trabalho voluntário para acolher e ajudar dependentes químicos a passarem pelos mesmos desafios que ele viveu.

“Eu me comovi com a situação e coloquei em meu coração a ideia de alugar uma casa para esperar esse rapazes completarem o tratamento e ter onde morar até achar trabalho”, explica o pastor.

No entanto, como ele não tinha alvará de uma casa de recuperação para receber essas pessoas, foi multado em R$ 5 mil em uma fiscalização. Sem dinheiro para pagar, Fernando criou uma vaquinha para quem desejar contribuir com a causa.

Depois de conseguir pagar a multa, o pastor vai em busca do alvará para conseguir adequar a casa conforme a legislação pede. “Minha vida é resgatar essas pessoas que estão nessas situações, assim como eu estava também”, diz.

Como contribuir

O pastor Fernando precisa arrecadar R$ 5 mil para pagar o valor da multa. Quem quiser pode acessar o site da vaquinha e contribuir. Também é possível fazer um Pix de qualquer valor usando a chave: 4087941@vakinha.com.br.

Você já viu essas??

Investimento Mega-hotel e resort será construído em mini cidade do PR Nova sede Obra gigante vai triplicar tradicional confeitaria de Curitiba De olho no céu! Eclipse solar será visto em Curitiba? Confira dicas para poder observar