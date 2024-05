Motoristas que circulam pela área central de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) precisam de atenção redobrada nesta semana. Seguem nesta segunda (06) e terça-feira (07), as obras de pavimentação na Rua Doutor Motta Júnior, com bloqueios iniciados na última sexta-feira (03).

Devido às obras, segundo a Secretaria de Transportes e Trânsito (Semutt) de São José dos Pinhais, a Rua Doutor Motta Júnior ainda terá bloqueios em diferentes trechos. Neste período, a orientação do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) é para que os motoristas busquem rotas alternativas e mantenham a atenção ao transitar próximo ao local. Confira detalhes.

Nesta segunda-feira (06), das 9h às 17h, o trecho localizado entre as ruas Mendes Leitão e Antônio Zaramella será parcialmente bloqueado em uma pista, conforme o mapa abaixo.

Na terça-feira (07), as 9h às 17h, o trecho localizado entre as ruas Mendes Leitão e Hailton João Zeni será parcialmente bloqueado em uma pista, conforme o mapa abaixo.

