Morreu, aos 75 anos, em Curitiba, o radiologista Ênio Rogacheski. Referência em Neurorradiologia, o falecimento do médico na última sexta-feira, foi lamentado pela Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP).

O radiologista tinha 75 anos, era casado com a Sra. Marly Rogacheski e deixa os filhos André, Daniel, Carlos Eduardo e Mariana. Ênio Rogacheski atuava em Neurorradiologia e era uma referência nacional na especialidade. O sepultamento ocorreu no fim de semana.

Foi presidente da SRP, presidente de honra da 14º Jornada Paranaense de Radiologia, e recebeu a Medalha de Ouro do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), entidade na qual ocupou importantes cargos.

Carreira

Natural de Balsa Nova (PR), era filho de Luiz Rogacheski e Izolina Matozo Rogacheski. Ainda jovem, ingressou no Seminário Arquidiocesano São José, onde consolidou sua formação educacional e religiosa. Graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1976. Realizou residência médica em Radiologia em 1979, com Mestrado em Medicina Interna (Radiologia) em 1995. Atuou durante muitos anos no Hospital das Clínicas da UFPR.



Como docente, além da própria UFPR, exerceu atividade na Universidade Tuiuti do Paraná e Universidade Positivo. A partir de 1991, foi Médico Radiologista e Diretor Técnico no DAPI – Diagnóstico Avançado por Imagem da Liga das Senhoras Católicas de Curitiba. Dr. Enio também foi presidente da Sociedade de Radiologia do Paraná entre 2005 e 2008.

