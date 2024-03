No dia 29 de março a Rua da Cidadania Boqueirão, em Curitiba, completa 29 anos e, por isso, recebe uma programação especial que acontecerá de segunda-feira (25) a quarta-feira (27). Feira de artesanato, entrega de mudas de árvores, ações de conscientização ambiental, orientações de saúde e de empregabilidade e ações sociais fazem parte do cronograma.

LEIA MAIS – Praça de Curitiba é esquecida pela prefeitura e moradores ficam ‘na bronca’

“Nós preparamos uma agenda especial para celebrar o aniversário da Rua da Cidadania, hoje completamente revitalizada, com atividades culturais, ambientais, educativas e oferta de serviços públicos essenciais para nossa comunidade”, afirmou o administrador regional, Ricardo Dias.

Entrega de mudas e palestras

Na quarta-feira (27), das 9h às 11h30, a Rua da Cidadania do Boqueirão receberá a Quarta Cidadã. As atividades contemplam entrega de mil mudas de árvores nativas e frutíferas, no âmbito do Programa 100 mil Árvores, com a presença da Família Folhas. No mesmo dia está prevista uma exposição dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da Secretaria Municipal da Educação (Educação na Rua).

A grade de atrações contempla também a palestra de empregabilidade “Qualificação profissional, Curriculum e emprego do futuro”, na Sala do Liceu de Ofícios, além de orientações sobre o combate ao mosquito da dengue e entrega de material da Assessoria de Direitos Humanos e Políticas para Mulheres sobre o Março Lilás, de prevenção ao câncer do colo do útero.

Durante a quarta-feira a população também poderá participar com sugestão de demandas e políticas para inclusão no orçamento municipal por meio do programa de consulta popular Fala Curitiba Móvel.

Contação de histórias no Boqueirão

Entre as atrações, na segunda (25) e na quarta (27), a Casa de Leitura Wilson Martins promove a Contação de Histórias – Detetive de Quintal, com alunos da Escola Municipal Nivaldo Braga. Nesta mesma ação, serão distribuídos livros para ampliar o acervo de leitura da biblioteca da unidade de ensino.

Na terça (26), a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) promove, às 9 horas, um aulão especial com os usuários da Rua da Cidadania, participantes do evento e colaboradores da Administração Regional Boqueirão.

Você já viu essas?

Um brinde à tradição! Museu da cachaça em Curitiba? Conheça coleção impressionante da bebida mais famosa do Brasil Câmara vai votar Bairro populoso de Curitiba pode virar polo gastronômico; entenda Caçador de Boteco! Bar que quase acabou na pandemia mantém cardápio raiz em novo bairro de Curitiba